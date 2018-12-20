Dev market zincirinin Samsun'daki son şubesi de kapandı

Türkiye genelinde faaliyet gösteren bir market zinciri tarafından işten çıkarılan çalışanlar, bu market zincirine bağlı Samsun'daki son marketin de kapanmasıyla birlikte marketin önüne gelerek haklarının verilmesini istedi.

Ankara merkezli bir alışveriş ve market zincirinin Samsun'daki şubelerinin başka bir firmaya devredilmesi üzerine işten çıkışı verildiği iddia edilen çalışanlar, bulvar şubesi önüne gelerek basın açıklaması yaptı. İşten çıkartılan çalışanlar, market zincirini Samsun'daki son marketinin önünde toplanarak haklarının verilmesini talep etti.

İşten çıkartılan işçiler adına konuşan Ahmet Özeken, “Samsun'daki son mağaza da bugün kapandı. Bu mağazada çalışan işçiler 2 aylık maaşlarını alamadı. Yetkililer işçilere maaş vermek yerine mağazadan alışveriş yaptırdılar. Bu çözüm değil. Marketin yetkilileri, bize marketteki son mallar satıldığında hakkımızın verileceğini söylemişlerdi. Samsun'daki son market de kapanmasına rağmen haklarımız ödenmedi. Yetkililerin bize verdikleri sözleri tutmasını istiyoruz. İlk aşamada 380 mağdurken son marketlerin de kapanmasıyla 600 mağdur aldık. Market el değiştirdikten sonra çalışmaya devam eden arkadaşlarımız da mağdur oldu. Onların da maaşları ödenmedi. Maaşlarına karşı alıveriş yapan arkadaşlarımız, kiralarını, borçlarını şekerle mi çayla mı ödeyecek? Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.

Basın açıklaması yapan işçiler, daha sonra olaysız şekilde dağıldı.