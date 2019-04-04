Dev projede sona gelindi

Yüzde 99'u tamamlanan 19 Mayıs Dağköy Barajı ile yılda 22,27 milyon metreküp içme suyu ve ülke ekonomisine yıllık 41 milyon 205 bin TL'lik katkı sağlanacak.

Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü'nün 2019 yılı yatırım programı kapsamında Samsun'da devam eden 48 adet projesi bulunuyor. Projelerin toplam tutarı 1 milyar 360 milyon 292 bin TL. Projelerden 25'inin yapımına devam ediliyor. 10 proje ihale aşamasında. 13 projeye ise çeşitli nedenlerden dolayı başlanılamadı.

7. Bölge Müdürlüğü'nün Samsun'daki mega projelerinden biri olan 19 Mayıs Dağköy Barajı inşaatının sonuna gelindi. Barajın faaliyete girmesinin ardından yılda 22,27 milyon metreküp içme suyu, 41 milyon 205 bin TL'lik tasarruf ve 3 bin 800 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor.

19 Mayıs Dağköy Barajı'nda sona gelindi

139 milyon 940 bin TL maliyeti bulunan 19 Mayıs Dağköy Barajı'nın yüzde 99'u tamamlandı. Sulama ve içme suyu amaçlı, 43,40 milyon metreküp depolama hacmine sahip 19 Mayıs Barajı'ndan alınacak su, 1230 m isale hattı ile arıtma tesisine iletilecek ve 100 bin metreküp/gün kapasiteli arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra yaklaşık 51 km bağlantı hattı ile 19 Mayıs, Bafra ilçeleri ile Dereköy, Yörükler, Doğanca ve Çetinkaya Mahallelerinin 2050 yılı projeksiyon nüfusu içme suyu ihtiyaçları karşılanacak. Yılda 22,27 milyon metreküp içme suyu sağlanacak ve ayrıca 76.930 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak. Bu proje tamamlandığında 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 41 milyon 205 bin TL katkı ve 3 bin 800 kişiye de istihdam alanı sağlanması hedefleniyor.