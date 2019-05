Deveci: “Atakum'a kötülük olur”

Cemil Deveci, Atakum sahilinde bulunan Yalı Kafe&Restoran alanının İller Bankası tarafından satılmak istendiğini ifade ederek, "Sahilde bir tek bu alan kaldı. Atakum'a zaten bir yığın kötülük yapılmış, son kötülük de bu olur. Samsunluların bu alanın korunması ve başka bir yapıya açılmaması için bizlerin arkasında dik durması lazım" dedi.

Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci, Atakum Belediyesi meclis üyeleri, Atakum Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve birim müdürleriyle birlikte ilçede görev yapan muhtarlarla Yalı Kafe& Restoran'da iftar programında bir araya geldi. Atakum Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Topsakal'ın da katıldığı iftara muhtarlar yoğun ilgi gösterdi. İftar sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Deveci, muhtarları belediye çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgilendirdi.

“Amacımız ileriye bakmak”

Atakum Belediyesi'nde kurulan Muhtarlar Meclisi'nin kurumsallaşacağını ifade eden Başkan Deveci, “Önümüzdeki günlerde de meclisimizin ikincisini gerçekleştireceğiz. Kararları belediye meclisine taşıyacağız ve bunu sürdüreceğiz. Buna benzer kurumlar da oluşturacağız. Kent Konseyi'nin bu ay içerisinde toplanması gerekiyor. Onu güçlendireceğiz. Kent yönetiminde katkısı olabilecek sivil toplum kuruluşlarının hepsini davet edeceğiz. Muhtarlar da kırsal kesimin sorunlarını taşıyabilecek temsilciler seçecek. Kent Konseyi'ni bu dönem daha etkili kullanacağız hatta Atakum'un bütününe yaymayı planlıyoruz. Seçimden önce de söylemiştim, Atakum yaygın bir yer. Aşağı yukarı 40 kilometre derinliği, 30 kilometre de boyu var. Karadeniz'in en uzun sahilinin olduğu bir kent. Taflan'da, Akalan'da ve bunlara benzer alanlarda tarımsal projelerin uygulanacağı bölgelerde belediye birimlerinin oluşturulması lazım. İncesu gibi yerlerde de belediyeyi temsil edecek yerlerin olması lazım ki, vatandaşların her sorun için belediyeye gelmemesi sağlansın. Bunları Kent Konseyi ile gerçekleştirebiliriz. Yani Atakum'u ortak akılla yönetebilmenin tüm kanallarını açık tutmalıyız. Bunu yapabilirsek toplum ve Atakum olarak başarırız, Türkiye olarak da kazanırız. Buradan da örnek bir model ortaya koymuş olabiliriz. Bu konuda iddialıyım, sürekli olarak da söylüyorum. Sizden de destek bekliyorum. Sizin siyasi geçmişinize, hangi partiye oy verdiğinize bakmıyorum ve bakmayacağım. Bunu hissettirmeye çalışıyorum. Her davranışımda bunu ortaya koyuyorum. Artık biz Atakum Parti'nin üyesiyiz ve kentimizi dayanışma içinde birlikte yönetmek bizim görevimiz. Bizim bu kente ve çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz var. Amacımız geriye değil, ileriye bakmak. Ben her birinizin tecrübelerinden faydalanmak istiyorum" diye konuştu.

“Nefes alacak yer kalmaz”

Atakum sahilinde bulunan içerisinde iki düğün salonu, restoranı, çocuk oyun parkı olan 2 bin metrekarelik Yalı Kafe&Restoran alanının İller Bankası tarafından satışa çıkarılmak istendiğini anlatan Başkan Deveci, kamuoyunun bilinçlenmesi ve alana sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Başkan Deveci, ”Bu alanın mülkiyeti Atakum Belediyesi'nin değil. İller Bankası'nın. İller Bankası 30 yıl beklemiş, ilk 2 ay içerisinde burasıyla ilgili plan değişikliği yapıyor. Burayı satacak. Ben bu işe şöyle bakıyorum: İller Bankası yerel yönetimin bir parçası. Belediyeler Birliği neyse İller Bankası da onun kurumlarından birisi. Hatta sorumluluk düzeyi daha yüksek. Atakum sahilinde bir tek bu alan kaldı. Mevcut kullanım biçimi çirkin, bu haline benim de itirazım var. Bu değişmeli. Ama bu alan gibi başka bir yer yok. İller Bankası, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hiçbir kurumun yok. Burası için 'Altı ticaret üstü konut, plan değişikliği yapayım ve bu alanı değerlendireyim' denilmesi, bu alan artık yok demektir. Atakum'a zaten bir yığın kötülük yapılmış, son kötülük de bu olur. Ben muhtarlarımızı konuyla ilgili bilgilendirmek istedim. Bu konuyla ilgili elimden geleni yapacağım, belediye bürokratlarımız ve imarla ilgilenen arkadaşlarımızla konuşacağız. İller Bankası'nın yetkilileriyle görüştüm, bu hafta tekrar diyalog kuracağız. Bu doğru bir iş olmaz. Bu şehrin zaten bir yığın sorunu var burası da giderse ve yapılaşmaya açılırsa nefes alacak yerimiz kalmaz. Samsunlular ve Atakumluların bu alanın korunması ve başka bir yapıya açılmaması için bizlerin arkasında dik durması lazım. Bu alanda kalitesi, hijyenik koşulları denetlenen tek kurum burası. Ben buraya her geldiğimde mutfak ve lavaboların olduğu bölümden giriyorum. Oraların temiz olması lazım. Bu yüzden bu alana sahip çıkmanın yolunu bulacağız. Hem kamuoyu bilinci artsın hem de buna engel olalım" ifadelerini kullandı.

Muhtarlardan destek

Atakum Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Topsakal ise Başkan Deveci'ye daveti için teşekkür ederek, "Bu buluşmaların daha sık olmasından yanayım. Artık biz Atakum'u beraber yöneteceğiz. O yüzden dertlerimiz de, sevincimiz de samimiyetimiz de beraber olmalı. Yalı Kafe alanıyla alakalı sayın başkanıma teşekkür ediyorum. Muhtarlar olarak sizin arkanızda olacağımızı taahhüt ediyorum. Çünkü burası Atakum'un gözbebeği. Herkes tarafından bilinen, insanların düğünlerini yaptığı, ailece oturduğu ve keyifli vakit geçirdiği bir yer. Bu alanın yine böyle kalmasından yanayız" dedi.