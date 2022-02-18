Atakum Belediyesi, 26 Mart 2022'den 23 Nisan 2022'ye kadar beş Atatürk konferansı düzenleyecek.

İlki 26 Mart'ta verilecek olan konferanslarda sahasında uzman isimler Atatürk'ü bilinmeyen yönleriyle anlatacaklar. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci konferanslar dizisi kararını “Kısa bir süre önce kent merkezindeki tarihi Atatürk Onur Anıtı'nın iki kişi tarafından yıkılmak istenmesi üzerine” aldıklarını belirterek “Böyle bir hareket hiçbir kente yakışmaz ama Samsun'a hiç yakışmaz. Çünkü bu kent Atatürk kentidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için karaya ayak bastığı kenttir” dedi.

Bazı çevrelerin bilmeden ama bazı çevrelerin de çeşitli nedenlerle bilerek ve isteyerek Atatürk hakkında yalan yanlış bilgileri yazarak ve söyleyerek toplumun beynini bulandırmaya çalıştıklarını belirten Başkan Av. Cemil Deveci, “Atatürk'ü doğru tanımak ve tanıtmak zorunluluğumuz var. Bunun için Atakum Belediyesi olarak ilk etapta 5 ayrı konferans düzenleme kararı aldık. Bu konferanslar uzmanlar tarafından verilecek ve dinleyicilerin Atatürk'ü gerçek yönüyle tanımasına katkı verecektir” diye konuştu.

Atakum Belediyesi Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konferansların ilki Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsrafil Balcı tarafından 26 Şubat 2022'de verilecek. Prof. Dr. İsrafil Balcı konferansının konusu “İslam'da Hilafet ve Atatürk” olacak.

Konferanslar serisinin ikincisi de “Atatürk ve Eğitim” konusunda olacak ve OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Aydın tarafından verilecek. 15'er gün arayla verilecek konferanslarda konusunda uzman isimler yer alacak ve Atatürk gerçeğini anlatacaklar.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci “Atatürk'le ilgili çalışmalarımız bu konferanslarla sınırlı kalmayacak. Bu yıl içinde açacağımız Gençlik ve Bilim Merkezimizde bir de Atatürk kitapları bölümü kuracak, bunu halkımızın ve gençlerimizin hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.