Deveci: “Bu kenti beraber yöneteceğiz"

Cemil Deveci, Atakum İmar İnşaat Ticaret Limited Şirketi hakkında tartışmalara son noktayı mecliste koydu.

Başkan Deveci, savcılığa iletilen ve hukuki süreci devam eden tüm belgeleri mecliste yer alan parti gruplarıyla paylaşacağını ifade ederek, "Bana olan güveninizi devam ettirin. Ben burada dik ve kararlı biçimde duruyorum. Siz de benim çalışma arkadaşlarımsınız. Bu kenti beraber yöneteceğiz" dedi.

Atakum Belediye Meclisi kasım ayı toplantısı Atakum Belediye Başkanı Başkanı Av. Cemil Deveci başkanlığında gerçekleşti. Mecliste, 6 gündem, 2 de gündem maddesi oylanarak ilgili komisyonlara havale edildi. AK Parti ve İYİ Parti'li meclis üyelerinin son günlerde basında ve kamuoyunda görüşülen Atakum İmar İnşaat Şirketi ile ilgili bilgi önergeleri de değerlendirildi. Başkan Deveci, sürecin yargıda olduğunu ve mecliste yer alan tüm parti gruplarına dava dosyalarında bulunan belgelerin paylaşılacağını ifade etti.

Hukuksuzluk yok

31 Mart'tan sonra Atakum İmar İnşaat Şirketinin içerisinde olduğu zor durum ve yeni kurulan şirket hakkında meclis üyelerine bilgi veren Cemil Deveci, "Çıkmaz bir yol vardı. Araştırdık ve borcu olmayan, bize bağışlanmak üzere sermayesinin tamamı yatırılmış bir şirket bulamadık. O zaman ben kendim bir çözüm buldum ve şirketin sermayesini yatırdım. Geriye şirketin kurulumu kaldı. Savcılık belgeleri ve Ticaret Sicil Gazetesi takip edilmesi kaldı, yani angarya işleriydi. O gün belediyemizde ilgili arkadaşlar, benim yeğenimi bulmuşlar ona yaptırmışlar. Yeğenim bu şirketin 2 gün sahibi kaldı. Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandı, hemen meclise getirdik ve biz de bize bağışlanmış şirketi Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlattık. Bu süreçte hukuka aykırı bir durum yok. Ama siyasette sosyal demokratlar olunca, yeğen de gündeme gelince herkesin ayranı kabarıyor. Kimse doğruyu araştırmıyor. Sanki tek hukuk bilen onlar, biz bu işin kıyısında köşesindeyiz. Yine söylüyorum. Cemil Deveci'nin, bir hukuksuzluğu, kasıtlı bir davranışı, kamu zararı tespit edilsin ertesi gün gidiyorum. Daha önce ikişerli gruplarla 12 müfettiş belediyemize geldi. Şu anda 7. grup çalışıyor. İnceleme yaptılar ve bir eksik olduğunu söylemediler. Sizin bizden istediğiniz tüm bilgileri, savcılığa sunduğumuz belgelerle birlikte tüm parti gruplarına ileteceğim. Ayrıca diğer şirket için de önceki gelen müfettişler bir konu atlamışlarsa, şirketin yeniden denetlenmesini sağlayacağız. Bu raporu da sizinle paylaşacağım. Bana olan güveninizi devam ettirin. Ben burada dik ve kararlı biçimde duruyorum. Siz de benim çalışma arkadaşlarımsınız. Bu kenti beraber yöneteceğiz" diye konuştu.

“Biz de dava sonucunu beklemeden yıkarız”

City Mall Alışveriş Merkezi ile alakalı sorulara da cevap veren Başkan Deveci, "Orada iki sorun var. Hem iş merkezinin kendisi hem de yanına yaptığı küçük bina. Bu küçük bina tümüyle hukuk dışı. 'Ben bu şehre meydan okuyorum' demenin Türkçesi. Orada çok kararlı duruyoruz. Herkes duysun, yıkım kararı verdik, para cezası verdik. Yasal hakları var. Bir kararımızı tebliğ ediyoruz, tebliğ süresi var. İki, dava açma süresi var. Dava açma süresinin sonuna kadar bize mahkeme kararı getiremezse, yıkılacak. Bundan birkaç gün önce o küçük yavru bina için yürütmeyi durdurma kararı getirildi ama o yürütmeyi durdurma kararı, sorunu çözdüğü ve yapılan işin hukuka uygun olduğu anlamına gelmiyor. Davalı kurnazlık yapmış, altmış gün içerisinde son kırk beş gün açmış. Altmış gün dolmadan bize öyle bir karar gelebildi. Yürütmeyi durdurma kararı ek karar olarak şöyle diyor: 'İdarenin savunması alınıncaya kadar, istenilen bilgi ve belgeler gelinceye kadar yıkım kararı durdurulmuştur.' Biz yıkım kararı verdik ve verdiğimiz süre de dolmuştur ve dolmadan iki ya da üç önce karar bize tebliğ edildi. Şimdi ilgili birimler, tüm bilgi ve belgelerini hazırladılar. Avukatımız da o bölgeyle ilgili görüş ve savunmamızı iletiyor. Sanıyorum on ya da on beş gün içerisinde karşı tarafın yürütmeyi durdurma talebinin reddine ilişkin karar gelir. Biz de dava sonucunu beklemeden yıkarız. Büyük binada da birtakım sorunlar var. Bize proje tadilatıyla ilgili geldiler. Projeye uygun olmayan imalatlar varmış. Proje tadilatının onaylanması aşamasında bildiğiniz gibi o bina içinde açılmış davalar vardı. Çevre düzenleme ve onun iptali için açılmış davalar vardı. Bu dava için de mahkemenin bir kararı var. Onda da şöyle bir tartışma oldu. Orası iş merkezi olarak Atakum Belediyesi tarafından ruhsatlandırılmış. Bilirkişiden bildiğim kadarıyla burası iş merkezi değil AVM yönetmeliğine daha uygun, AVM olarak değerlendirilmesi gerekir. Bu durumda da 'Atakum Belediyesi'nin inşaat ruhsatının vermesi hukuka uygun değildir iptali gerekir' diye bir karar verildi. Ben de kararı bize tebliğ edilmediği için gayri resmi gördüm. Şimdi orada da öyle bir bekleyiş var. Büyükşehir ile oturup neler yapmamız gerektiğini konuşacağız. En azından bir yatırım, o binanın içerisinde kira sözleşmesi yapılan çok sayıda insan var. Orada ben de seçim öncesinde ifade ediyordum. Belediye Başkanı olduktan sonra o kiracılarla tek tek görüştüm. Meslek edindirme kursları açıyoruz. Çocuklar orada çalışacak diye bir beklentimiz var. Ama ne olursa olsun hukuki bir zeminde bu işi çözeceğiz. Atakum'da hiçbir yerde imar aykırılığına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.