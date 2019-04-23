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Deveci: “Her şey çocuklarımız için”

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, makamını, Recep Tanrıverdi Ortaokulu’ndan 8/D sınıfı öğrencisi Şevval Öztürk’e teslim etti.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, makamını, Recep Tanrıverdi Ortaokulu'ndan 8/D sınıfı öğrencisi Şevval Öztürk'e teslim etti.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın klasiği haline gelen ‘makamı devretme' Atakum Belediyesi'nde de gerçekleşti. Makamını, Recep Tanrıverdi Ortaokulu'ndan 8/D sınıfı öğrencisi Şevval Öztürk'e teslim eden Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, küçük başkanın sorularını cevapladı.



“Makamların asıl sahipleri çocuklar"


Öğrencilerle uzun süre sohbet eden ve Atakum'da yapılmasını istedikleriyle ilgili notlar alan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Bayramı'nı, ilçemizde düzenlediğimiz çeşitli organizasyonlarla kutladık. Bizler bu makamlarda gelip geçiciyiz. Makamların asıl sahipleri bugünün çocuklarıdır. Attığımız her adım, aldığımız her karar geleceğimiz olan çocuklarımız için. Biz çocukların yarınları daha güzel olsun diye çalışıyoruz. Bugün başkanlık koltuğunu devralan çocuğumuzun bahsettiği konulara karşı duyarlılığı beni fazlasıyla mutlu etti. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum” dedi.


Başkan Deveci, hatıra fotoğrafı çektirdiği minik öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.

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