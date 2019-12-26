Deveci: "Kadın üretimde daha çok yer alacak"

Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci, Atakum'da tarım emekçisi kadınlarla bir araya geldi. Başkan Deveci, "Kadınların üretimde daha çok yer almasını üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Kadınlarımızın üretimlerinin arttığı, emeğin karşılığını bulduğu sağlıklı ve mutluluk ve barış dolu bir yıl diliyorum" dedi.

Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci, Atakum Yalı Kafe'de gerçekleşen "Kırsaldaki Emekçi Kadınlar Buluşması"na katılarak, toprağa emeğini ve sevgisini katarak üretim yapan emekçi kadınlarla bir araya geldi. Atakum'un, Alanlı, Çobanlı, Çamlıyazı, Aşağı Aksu, Sarıtaş, Köselli, Sarayköy, Çatmaoluk, Büyükoyumca, Özören Kasnakçımermer, Kulacadağ, Kamalı, Kesilli Mahallelerinden gelen birçok kadının yanı sıra Atakum Belediyesi Özel Kalem Müdürü Av. Merve Selin Cengiz, Büyükoyumca Mahallesi Muhtarı Filiz Yiğit, Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli kadın ziraat mühendisleri katılım sağladı. Etkinlikte, birlik ve dayanışma içerisinde keyifli vakit geçiren kadınlar, Atakum Belediyesi bünyesindeki müzisyenler ve solist Arzu Çakır'ın şarkılarıyla da doyasıya eğlendi.

Tam destek

Emekçi kadınlarla bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Av. Gülay Deveci, "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk sayesinde, Türk kadınlarının birçok Batılı ülke kadınlarından bile daha önce seçme ve seçilme hakkına sahip olduk. Kadınlar olarak bu haklara sahip çıkmamız gerekiyor. Emeğin yüceliğinin, üretimin kutsallığının farkındayım. Kadın emeğinin birçok alanda bulunması ve kadınların emeklerinin karşılığını alabilmesi için her türlü desteği vereceğim" diye konuştu.

Kadın her zaman önde olmalı

Kadın haklarının ve bu hakların uygulanabilirliğine değinen Cemil Deveci, "Kadın anadır, eştir, toparlayıcıdır, üretkendir. İşte bu nedenlerden dolayı da kadının her zaman, erkeklerden bir adım önde olması gerekiyor. Biz Atakum Belediyesi olarak, kadınların üretimde daha çok yer almasını üzerinde titizlikle çalıştığımız Kadın Kooperatifi aracılığıyla yapacağız. Belediye bünyemizde bu konuyla yakından ilgilenen iyi bir ekip oluşturduk. Ekibimizle sık sık bir araya geliyorum ve çalışmalarını yakından takip ediyorum. Kadınlarımızın üretimlerinin arttığı, emeğin karşılığını bulduğu sağlıklı ve mutluluk ve barış dolu bir yıl diliyorum" diye konuştu.