Deveci: “Kapımız herkese açık”

Gelen herkes ile tek tek ilgilenerek vakit ayırmaya dikkat eden Deveci, “Atakum bizim sevdamız. Ben belediye başkanı olduğum sürece Atakum Belediyesi'nin kapıları herkese sonuna kadar açık” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, makamında tebrik ziyareti için gelenleri kabul etmeye devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Atakum İlçe Yönetimi, İYİ Parti İl, Atakum ve Kavak İlçe Yönetim üyelerinin yanı sıra Atakum Ordulular Grubu ve Samsun Engelli Kadınlar Derneği'ni makamında ağırlayan Deveci, “Ben adaylık sürecim boyunca komşuluk hukuku, sosyal belediyecilik, ortak ve kurumsal akıl başlıkları üzerinde durdum. Atakum Belediyesi'nin eli tüm Atakumluların üzerinde olacak dedim. Bugün Atakum Belediye Başkanı olarak tekrar yineliyorum. Ben belediye başkanı olduğum sürece, Atakum Belediyesi'nin kapısı herkese sonuna kadar açık olacak. Atakumlular, istek ve şikayetleri ile ilgili muhatap aramak zorunda kalmayacak. Bu benim tüm Atakumlulara borcumdur” diye konuştu.

Sokak hayvanları için çağrı yaptı

16 Nisan Salı günü saat 11.00'de Atakum Belediyesi önünde, belediye veterinerleri ile gerçekleştirilecek “Atakumun Minik Dostlarına” kampanyası için Atakumlulara çağrıda bulunan Deveci, “Atakum her şeyi ile yaşanabilir ve örnek bir kent olmalı. Atakumlu tüm hemşehrilerimi sokak hayvanları için başlatmış olduğumuz bu anlamlı kampanyaya destek olmaya davet ediyorum. Minik dostlarımız ile ilgili duyarlı bir kent olabilme yolunda bu kampanya yalnızca bir başlangıç olacak. Her şeyiyle güzel ve yaşanabilir bir Atakum için hep birlikte bu kampanyaya sahip çıkalım” şeklinde konuştu.