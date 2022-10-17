Deveci: “Katılımcı Bütçe toplantıları ile komşuluk hukuku gelişiyor”

Cemil Deveci, “Katılımcı Bütçe” çalışmalarının aynı zamanda komşuluk hukukunun geliştirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi iş birliğiyle devam eden “Katılımcı Bütçe” buluşmaları vatandaşların kent yönetimine aktif katılımını sağlamaya devam ediyor. Program sayesinde Atakum'da demokrasi ve katılım ruhunun canlandığı belirtildi.

Cemil Deveci, “Katılımcı Bütçe” çalışmalarının aynı zamanda komşuluk hukukunun geliştirilmesi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, “Adil, şeffaf, denetlenebilir, sürdürülebilir bir yönetim anlayışı sergilemeye çalışıyoruz. İnsanlar bu toplantılar sayesinde komşusunun kim olduğunu, dünyaya bakış açısını ve kent anlayışını öğrenebiliyor” dedi.

“Komşuluğu yeniden hatırladık”

Mahalle sakinleri de “Katılımcı Bütçe” buluşmalarını değerlendirdi. Başkan Deveci ve ekibine fikirlerini anlatan mahalle sakinlerinden Kemal Sağır, toplantılara bizzat belediye başkanının katılıp vatandaşı dinlemesinin önemli olduğunu belirtti. Sağır, “Sorun yaşayan ve memnuniyeti olanların karşılıklı görüş alışverişi yaptığı, modern şehirlerde olması gereken bir buluşmaydı. Onun için ben Atakum Belediyesi'ne ve Atakum Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Banu Özmen, “Katılımcı Bütçe” buluşmalarına başka bir açıdan baktı ve toplantının, unutulan komşuluk kavramını yeniden canlandırdığının altını çizerek, “Komşularımızla uzun zamandır bir araya gelmemiştik. Hem onlarla hem de Başkanımızla buluşmuş olduk. Çok memnunum, devamını da diliyorum” şeklinde konuştu.

Toplantıların, birlik, beraberlik, dayanışma, yardımlaşma, toplumsal kaynaşma gibi kavramların hayata geçirilmesi için çok önemli olduğunu belirten Yasemin Sağır'a göre, etkin vatandaşlık kavramı son dönemlerde unutuldu. Sağır, “Yerinden ve yerel yönetim anlayışıyla birlikte insanları da harekete geçirebileceğini, toplumda bir yerimizin olduğunu hatırlatması açısından bu buluşmayı çok verimli buluyorum” ifadelerini kullandı.