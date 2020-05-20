Deveci: "Samsun, 'Cumhuriyet'in başkentidir"

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyeti onun istediği seviyeye çıkarabiliriz. Cumhuriyeti çağdaş, modern ülkelerle yarışabilir bir şekilde yaşatmalıyız. Bu bizim görevimiz. Eğer yapamazsak bilin ki ‘bu topraklarda geleceğimiz yok' demektir” dedi.

Atakum Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak Milli Mücadele dönemini başlatmasının 101. yıldönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarını sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan yurttaşlara taşıdı. Atakum Belediyesi'nin #YüzyılınRotası adı altında 16 Mayıs'ta başlattığı dijital kutlama programı, 19 Mayıs'ta gerçekleştirilen sokak etkinlikleri ile Atakum'un dört bir yanında coşkuya dönüştü. Kuva-yı Milliye sahnesine dönüştürülen TIR, üstü açık otobüs, marş çalan araçlar ve programa gönüllü olarak katılan vosvos kulüp üyeleri, klasik otomobillerle ilçenin dört bir yanına ulaştı. Türk Bayrakları, Atatürk posterleri ile kırmızı beyaz renklerle donatılan araçlar marş ve müzik yayını yaptı. #YüzyılınRotası sokak etkinliklerinde yurttaşları eşi Av. Gülay Deveci ile birlikte selamlayan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Evlerindeki tüm hemşehrilerimiz bayram coşkusunu yaşasın diye kutlama ekiplerimizle Atakum'un her yerindeyiz. Hem 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı hem Ramazan Bayramınızı hem Atatürk'ün doğum gününü hem de kandil gecenizi kutluyorum. Bu kadar kutlu anlar bugünde toplanmış. Ne kadar mutlu bize” dedi.

Kuva-yı Milliye Tır'ında tiyatro temsili

Belediye ekiplerince dorse bölümü tiyatro sahnesine dönüştürülen Kuva-yı Milliye Tır'ı, kentin ana arterlerinde dolaşarak yurttaşlarla buluştu. Özel tasarım gezici sahnede, Kuva-yı Milliye dönemi kostümleri giyen ve ellerindeki bayraklarla Atakumluları selamlayan Samsun Sanat Tiyatrosu oyuncuları büyük ilgi topladı. Mobil sahnenin durakladığı noktalarda Samsunlu usta tiyatro sanatçısı Yaşar Gündem ve ekip arkadaşları, Kuva-yı Milliye ve Şu Çılgın Türkler adlı oyunların önemli bölümlerini sahneledi. Tiyatro temsilini izleyen bazı yurttaşlar gözyaşlarını tutamadı. Kutlama programını, ellerindeki bayraklarla pencere, balkon ve çatılardan takip eden ilçe sakinleri Samsun'un Mustafa Kemal Paşa'yı bağrına bastığı günün 101. yıldönümünde büyük coşku yaşadı. Atakum Belediyesi'nin üstü açık etkinlik otobüsü ve marş çalan araçları; kentteki toplu konut alanları, cadde ve sokakları dolaşarak bayram coşkusu yaşattı.

19.19'da balkonlarda İstiklal Marşı

Akşam saatlerinde Atakent Bulvarı üzerindeki tören alanında devam eden kutlama etkinliklerinde coşku zirveye ulaştı. Özel ışık ve ses sistemleri ile donatılan Kuva-yı Milliye Tır'ında usta sanatçı Yaşar Gündem ve ekibinin sahnelediği temsil, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. '19 Mayıs 1919 işte benim doğum günüm' diyen Atatürk'ün doğum günü için Bandırma Vapuru şeklinde üretilen özel pastayı; CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, eşi Av. Gülay Deveci, CHP Atakum İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yasin Sarıkaş, Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ecem Üner ve çok sayıda genç birlikte kesti. Saatler 19.19'u gösterdiğinde Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı'nın da katıldığı etkinlikte tüm Türkiye ile aynı anda ilçe sakinleri balkonlarından İstiklal Marşı'nı okudu. Gençlerin yaktığı meşaleler, etkinliğe renk kattı.

“Kurtarılan değil kurtaran kent Samsun”

Atakent Caddesi'ndeki programda yurttaşlara hitap eden CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, “Milli Mücadelemizin 101. yılında sizlerle beraber olmaktan gurur duyuyorum. Atatürk, ‘Benim doğum günüm 19 Mayıs 1919' diyerek bugünü gençlere armağan etmiş. Başta gençlerimiz olmak üzere tüm yurttaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Ramazan ayı ve Kadir Gecesi ile birleşen bu gecede dualarınızın kabul olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel ise, “Ülkenin emperyal güçler tarafından parsel parsel paylaşıldığı dönemde 38 yaşındaki yetim bir çocuk, 19 Mayıs 1919 sabahında bu ülkenin üzerine güneş gibi doğuyor. Bütün emperyal güçlere rest çekilmesinin adıdır Mustafa Kemal Atatürk. Bütün mazlum, ezilen milletlere ilham olmanın adıdır 19 Mayıs. Kıymetli Samsunlular, öyle kadim bir şehirde yaşıyoruz ki Milli Mücadele'nin başladığı bir şehir burası. Samsun kurtarılan değil kurtaran bir kenttir. Mustafa Kemal ölmez, şu anda aramızda milyonlarca Mustafa Kemal yaşıyor ve milyonlarca anne yeni Mustafa Kemallere gebe. İyi ki varsınız, iyi ki Mustafa Kemal'in evlatlarıyız” dedi.

“Türkiye'ye umut yükleyen bir gün”

TIR sahnesi ve üstü açık otobüs turlarına katılarak hemşehrilerini selamlayan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, gençlere hitaben yaptığı konuşmada 19 Mayıs'ın bağımsızlık mücadelemiz ve Anadolu coğrafyasının en önemli günü olduğunu altını çizdi. Başkan Deveci, “Bugün Atatürk'ün doğum günü. Bugün bir de kandil gecesi. Hepsi bir araya gelince Türkiye'ye umut yükleyen bir gün bugün. 19 Mayıs olmasaydı ne 23 Nisan ne de 29 Ekim bayramını kutlayabilecektik. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşması da Cumhuriyetin kurulması da saltanatın kaldırılması da hepsinin ilk adımının atıldığı başlangıç tarihi 19 Mayıs'tır. Samsun, Türkiye'nin diğer illeri arasında bu nedenle birincidir ve başta gelir. Samsun, Cumhuriyetin başkentidir. Atatürk'ün, ‘Doğduğum gün' dediği 19 Mayıs'ın yaşandığı Samsun'un hemşehrileriyiz. Biliyorsunuz, bu bayram Atatürk tarafından gençlere emanet edildi. Aramızda gençler de var ama Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet, bize emanet edildiği yerde değil. Bizim kuşak görevini doğru yapmadı, yapamadı. Size sorunlu bir Cumhuriyet teslim ediyoruz sevgili gençler. Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük gününün gençlere emanet edilmiş olması çok anlamlı bir değer. Bir o kadar da sorumluluklarınız üstüne sorumluluk yükleyen bir değer. Hem ekonomik hem de işsizlik anlamında Cumhuriyet tarihimizin en zor koşulları içinden geçiyoruz. Bir de pandemi gelince, onun ekleyeceği işsizlik ve ekonomik bunalım hem dünyayı hem de Türkiye'yi iyice çıkmaza soktu. Buradan çıkamaz mıyız? Çıkarız. Bugün 19 Mayıs 1919'dan daha zor koşullarda mıyız? Değiliz” ifadelerini kullandı.

“Gençler büyük sorumluluk taşıyor”

Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı dönemin şartlarına dikkat çeken Başkan Av. Cemil Deveci, “Sakarya Meydan Savaşı, Dumlupınar ya da Başkomutanlık Meydan Muharebesi. İki çift çorabı, çarığı, fanilası olan bir çiftini orduya göndererek bu ülkenin kurulmasına destek verdi. Bu ülke, bu Cumhuriyet böyle kuruldu. Sevgili gençler, biz bu Cumhuriyeti yükseltebiliriz. Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyeti onun istediği seviyeye çıkarabiliriz, çıkarmalıyız. Atatürk'ün cumhuriyetini çağdaş, modern ülkelerle yarışabilir bir şekilde yaşatmalıyız. Bu bizim görevimiz. Eğer yapamazsak bilin ki ‘bu topraklarda geleceğimiz yok' demektir. Hem kendi geleceğiniz hem de sizden sonra gelecek nesiller için büyük sorumluluklar taşıyorsunuz. Sevgili gençler, bunu yapabilirsiniz. Bunu yapabileceğinizi bildiği için Atatürk, bu ülkenin geleceğini, özgürlüğünü, bağımsızlığını size emanet etti. Emanet sizin, Atatürk'ün Cumhuriyeti sizin. Alın, bilimin ve aklın yanında götürün. Bu bayram kurtuluş, özgürlük bağımsızlık ve Türkiye'nin tarihinin yazıldığı gün. Biz de evlerindeki tüm hemşehrilerimiz bu coşkuyu yaşasın diye kutlama ekiplerimizle Atakum sokaklarındayız. Hem 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı hem Ramazan Bayramınızı hem Atatürk'ün doğum gününü hem de kandil gecenizi kutluyorum. Bu akşam dualarımız kabul olsun. Bu kadar kutlu anlar bugünde toplanmış. Ne kadar mutlu bize” dedi.

“Nutuk'u bir kez daha okuyalım”

Etkinlikler boyunca Kuva-yı Milliye Tır'ı ile Atakum'un birçok yerini dolaştığını belirten Başkan Deveci, “İsmini Atatürk'ten alan ilçemizin yurttaşlarının coşkusu, duyguları, bayramlarına sahip çıkışı bana büyük umut verdi. Sizin aranızdayken bir 10 yaş gençleştim. Biz 19 Mayıs, Kuva-yı Milliye ruhunu gençlere teslim ediyoruz. Bu ruh, Cumhuriyetin temel meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin makamları, koltukları var. O koltuklarda binlerce gazinin, şehidin kanları var. O koltuklar kanla, canla oluşturuldu. Oralara sadece seçimle gelinmiyor. Çanakkale'de benim soyadımı taşıyan 7 şehit var. Hepimizin ataları bu koltuklar için canlarını feda etmiş. Bunu anlayabilmek için Atatürk'ün bize bıraktığı Nutuk'u bir kez daha okuyalım. Okuduysak bile bugünden itibaren tam olarak anlamak için Nutuk'u açıp bir kez daha okuyalım” şeklinde konuştu.

THY'nin özel uçuşuna havalimanında karşılama

Öte yandan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, sabah saatlerinde Samsun Onur Anıtı ve Tütün İskelesi'nde gerçekleştirilen törenlere katıldı. Başkan Deveci, Türk Hava Yolları'nın Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıldönümüne özel olarak gerçekleştirdiği TK1919 uçuş kodlu seferi ile İstanbul'dan Samsun'a gelen uçağını da Çarşamba Havalimanı'nda karşıladı. “Tarihi Yolculuk” adı verilen özel uçuş için 12.39'da İstanbul Yeni Havalimanı'ndan kalkış yapan uçak, 13.54'te Samsun Çarşamba Havalimanı'nın pistine teker koydu. THY filosunun uçağını karşılayan Samsun Valisi Osman Kaymak, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve eşi Gülay Deveci, pilotlar ve kabin ekibi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.