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Devlet ile vatandaş buluştu

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, kurum amirleri ile birlikte, vatandaşla buluşma kapsamında Evrenuşağı Mahallesi’nde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Samsun Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, kurum amirleri ile birlikte, vatandaşla buluşma kapsamında Evrenuşağı Mahallesi'nde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.


Mahalle Muhtarı Erdoğan Akın'dan mahallenin ihtiyaç ve sorunları hakkında bilgi alan Kaymakam Ertürkmen, Evrenuşağı İlkokulu'nu da ziyaret etti. Eğitime açık sınıfları gezerek, öğretmen ve öğrencilerle görüştü. Ardından öğretmenlerle toplantı salonunda sohbet eden Kaymakam Cevdet Ertürkmen, Okul Müdürü Kudret Aydoğan'dan okul ve öğrenciler hakkında bilgi aldı.

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