Devrilen mıcır yüklü kamyonun sürücüsünü itfaiye camı kırarak çıkarttı

Samsun'da yol ortasına devrilen mıcır yüklü kamyonun yaralanan sürücüsü araçta sıkıştı. İtfaiye erleri tarafından ön cam kırılarak çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Ordu yolu Gelemen mevkisinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar C. idaresindeki 55 BCM 35 plakalı mıcır yüklü kamyon yola devrilip sürüklendi. Kazada aracın içinde sıkışan sürücüye sağlık ekipleri aracın üstüne çıkıp kabine inerek ilk müdahaleyi yaptı. Ancak sürücü kabinden çıkarılamayınca itfaiye ekipleri aracın ön camını kırarak, sürücüyü çıkarttı. Sedyeye konulan Serdar C., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçtaki mıcır ise yola saçıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.