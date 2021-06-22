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Devrilen minibüsteki yaralıları itfaiye kurtardı

Samsun’da şarampole yuvarlanan minibüste sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı.

Samsun'da şarampole yuvarlanan minibüste sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı.


Olay, Samsun'un Terme ilçesi Evci Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun Ordu karayolunda seyir etmekte olan 52 PB 596 plakalı minibüsün sürücüsü Sebahattin G. direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Takla atarak durabilen minibüste bulunan Sebahattin G. ve Saliha G. kazada araç içerisinde sıkıştı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkışan yaralılar araçtan çıkartıldı. Olay yerinde hazırda bekleyen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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