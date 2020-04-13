İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrilen patpatın altında kalan genç kız hayatını kaybetti

Samsun’da kullandığı patpatın devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti.

Samsun'da kullandığı patpatın devrilmesi sonucu altında kalarak ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 18 yaşındaki Zehra Taşçı, patpat diye adlandırılan tarım aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Devrilen patpatın altında kalan Zehra Taşçı ağır yaralandı. 19 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenilen genç kızın hastaneye geldiğinde öldüğü tespit edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.