İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrilen traktörün altında can verdi

Samsun’da bir kişi seyir halinde olan traktörünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Samsun'da bir kişi seyir halinde olan traktörünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi Fırıncıoğlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Çıkmaz (58) caminin önündeki yol kenarında bulunan yağmur sularının yola akmasını önlemek için eliyle su kanalı açtıktan sonra idaresindeki 36 KC 734 plakalı traktörü ile evine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada traktörün altında kalan Hasan Çıkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan Çıkmaz'ın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çıkmaz'ın yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.