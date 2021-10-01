Dijital diş hekimliği ile ölçü hataları azalıyor

Ataben Efe Çelik, “Dişlerin veya yapılacak olan bir diş restorasyonunun klasik ölçü yöntemleri yerine akıllı bir kamera yardımıyla bilgisayara aktarılması işlemi olan dijital diş hekimliği sayesinde ölçü hatalarını minimize ederek prova aşamalarını azaltıyoruz. Ayrıca yapılacak işlemlerin teslim süresini de kısaltmış oluyoruz” dedi.

Dijital diş hekimliği, dişlerin veya yapılacak olan bir diş restorasyonunun klasik ölçü yöntemleri yerine akıllı bir kamera yardımıyla bilgisayara aktarılması işlemi olarak tanımlanıyor. Konuyla ilgili bilgilendirmede bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dt. Ataben Efe Çelik, bu işlemle ölçü hatalarının minimize edilerek prova aşamalarının azaltılmış olduğunu, aynı zamanda yapılacak işlemlerin teslim süresinin kısaltıldığını ifade etti.

“Yapılan dişler 1-3 gün içinde hazır oluyor”

1-3 gün arasında yapılan dişlerin hazır olduğunu belirten Dt. Ataben Efe Çelik, “Ölçü alma süresini kısaltıp aynı zamanda ölçü kaşıklarından kaynaklanan mide bulantılarının da önüne geçmiş oluyoruz. Dijital diş hekimliği bize gülüş tasarımı olanağı da sunuyor. Dişlerinizin fotoğrafı ve ölçüsüyle beraber sizlere bir gülüş planlayabiliyoruz. Bu dişlerinizin teslim edilmeden önce nasıl görüneceğine dair bizi fikir sahibi ediyor. Böylece işlem sonunda aklınızda oluşabilecek soru işaretlerini azaltmış oluyoruz” dedi.

“Ara seanslar ortadan kalktı”

Dt. Ataben Efe Çelik, “Eski yöntem olan ölçü kaşıkları ile ölçü alma işlemi bizim için artık mazide kaldı. Önceden bu şekilde yaptığımız tedaviler ile işlem en erken 1 haftada bitiyordu ve ara seansları olmak zorundaydı. Provalar yapmak zorundaydık. Dijital diş hekimliğine geçtikten sonra ara seanslar ortadan kalktı. Ölçü aldıktan sonra 2 ya da 3 gün gibi bir sürede işlemi bitirebiliyoruz ve hata payı neredeyse sıfıra iniyor” ifadelerini kullandı.

“Dijital Smile Design ile dişlerinizin son halini önceden görebilirsiniz”

Dt. Ataben Efe Çelik, “Dijital olarak kullandığımız alet ile hastanın önceki fotoğraflarını çekip cihaza aktardıktan sonra içerisinde bulunan programla tedaviye başlamadan önce hastanın bitim fotoğraflarını hastalarımıza sunabiliyoruz. Böylece hasta ile birlikte beraber istişare yapıp dişlerin renkleri, boyları ve formu hakkında önceden tartışma fırsatı buluyoruz. Hasta ile yeni yapılacak dişlerin son haline önceden karar verebiliyoruz” diye konuştu.