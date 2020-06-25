Dijital ortamda "Yükseköğretimde Ölçme ve Değerlendirme" konusu ele alındı

Dr. Vedat Ceyhan'ın moderatörlüğünde "Yükseköğretimde Ölçme ve Değerlendirme" konulu bir panel gerçekleştirdi.

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hülya Kelecioğlu, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu ile OMÜ öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Altun ve Dr. Öğr. Üyesi Selda Özdil'in konuşmacı olarak yer aldığı panele, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de katılarak selamlama konuşması yaptı.

Panelin açılışını yapan Vedat Ceyhan “Önemini bildiğimiz yükseköğretim sürecini ve onun önemli bir parçası olan ölçme-değerlendirme konusunu panelimizde tartışarak en ince ayrıntısına kadar ele alacağız.” dedi.

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hülya Kelecioğlu ve OMÜ öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Altun yaptıkları “Uzaktan Eğitim Sürecinde Kullanılabilecek Ölçme Yöntemleri ”konulu sunumda; ölçme yaparken ve soru hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar, açık uçlu sorular, hafıza matrisi, kelime ilişkilendirme testi, yapılandırılmış grid, açık kitap soruları hakkında bilgiler paylaştı.

“Sağlıklı ve güvenilir puanlama üniversitelerin sorumluluğu”

Göreve dayalı ölçme ve değerlendirme hakkında sunum yapan Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Kutlu da yükseköğretimde ölçme süreci, yetkinlik alanları, ölçme süreci konularında bilgi vererek göreve dayalı ölçme ve değerlendirme yöntemlerini örnekler vererek paylaştı. Puanlama türlerini de açıklayan Ömer Kutlu, sağlıklı ve güvenilir puanlamanın öğrencinin gelişimine katkı sunacağını ve bunu sağlamanın üniversitelerin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Geri bildirimin önemi ve puanlama araçları konusunu değerlendiren OMÜ öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Selda Özdil, öğrencilere geri bildirim ne şekilde verilebilir, geri bildirim nasıl yapılabilir, puanlama araçları nelerdir sorularını, konuyla ilgili bilgiler vererek cevapladı. Öğrencilerin performansını gelişmesinde ayrıntılı geri bildirimin çok önemli olduğunun altını çizen Selda Özil, öğrencilerin güçlü ve eksik yönlerini olumlu dil kullanarak onlara bildirmek gerektiğini belirtti.

Öğretim üyelerinin sunumlarının ardından, yükseköğretimde ölçme ve değerlendirme sistemi genel hatlarıyla tartışılarak değerlendirildi.

Ölçme ve değerlendirme sisteminin, tarihsel gelişim sürecine de değinilen panelde, günümüzde göreve dayalı ölçme ve değerlendirmenin ön plana çıktığı vurgulandı.

Başarının değerlendirilmesinde kullanılabilecek bazı yöntemlerin tanıtıldığı panelde, yükseköğretimde kullanılabilecek bazı uygulama örneklerine de yer verildi.

“Öğrenmenin ve iyi olmanın son noktası yok”

Panelin sonunda düşüncelerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç “Yararlı olduğunu düşündüğüm ve benim de faydalandığım panel için hepinize çok teşekkür ediyorum. Eğitim alanında tüm öğrencilerimize karşı kurumsal sorumluluğumuz olduğu için bu tür buluşmalarımız devam edecek. Öğrenmenin ve iyi olmanın son noktası yok” şeklinde konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan da panelin gerçekleşmesinde katkısı olan Rektör Sait Bilgiç'e ve konuklarına teşekkür ederek paneli sonlandırdı.