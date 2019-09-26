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Dil Bayramı'nda 'Türkçe' için yürüdüler

Samsun’da 26 Eylül Dil Bayramı’nda farkındalık oluşturmak amacıyla bir grup öğretmen ve öğrenci yürüyüş gerçekleştirdi.

Samsun'da 26 Eylül Dil Bayramı'nda farkındalık oluşturmak amacıyla bir grup öğretmen ve öğrenci yürüyüş gerçekleştirdi.


İlkadım ilçesi İstiklal(Çiftlik) Caddesi'nde Şehir Kulübü önünde toplanan Samsun Uğur Okulları öğretmen ve öğrencilerinin başlattığı yürüyüş, Kurumsal İletişim Rehberlik Koordinatörü Alican Usta ve Genel Müdür Davut Numanoğlu ile Samsun Tarih Derneği Başkanı Emin Günaydın öncülüğünde cadde sonuna kadar devam etti. Davul eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte aynı zamanda vatandaşa Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277 tarihli fermanı dağıtıldı, Türkçe isim kullanan iş yerleri ziyaret edilerek yetkililerine Türkçeye yaptıkları katkılar sebebiyle teşekkür belgesi verildi.



“Yarınlara güzel Türkçe konuşabilen gençler yetiştirmek istiyoruz”


Samsun Uğur Okulları Genel Müdürü Davut Numanoğlu, yürüyüş sonunda yaptığı açıklamada, Türkçenin bir emanet bir değer olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. Numanoğlu, “26 Eylül Türk Dil Bayramı'nın farkındalığını tüm halkla, öğrencilerle ve şehirle paylaşmak istedik. Biz Türkçenin bir emanet bir değer olarak bir kültür değerimizin baş tacı olarak korunması gerektiğini, sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.


Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise tüm öğrencilerle bugünün anlamını hem öğrencilere yaşatmak hem de tüm Samsun halkıyla paylaşmak adına şehrin en yoğun olduğu Çiftlik Caddesi'nde bu duyarlılığı paylaşmak istediklerini belirten Numanoğlu, “Çiftlik Caddesi yabancı isimlerin bulunduğu birçok dükkana sahip. Biz bu cadde üzerinde Türkçe isim kullanan iş yerlerini, esnafı ziyaret edip onlara bir teşekkür belgesi hazırladık. Böylece bu duyarlılığı gündeme getirelim ve diğer esnaflar için de Türkçenin kullanımına sahip çıkılmasına yönelik duyarlılık göstermelerini bekliyoruz. Biz öğrencileri yarınlara güzel Türkçe konuşabilen donanımlı gençler olarak yetiştirmek düşüncesindeyiz” diye konuştu.


Yürüyüş caddenin sonunda tamamlandı.

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