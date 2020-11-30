Dilek öğretmenin tablet çağrısı yankı buldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde doğup büyüdüğü kırsal mahalleye vekil öğretmen olarak atanan Dilek Kurutaş'ın ihtiyaç sahibi öğrenciler için yaptığı tablet bilgisayar çağrısı yankı buldu.

Üniversite eğitimini Ankara'da tamamlayıp kendi köyü Samsun'un Vezirköprü ilçesi Susuz Mahallesi'nde vekil öğretmen olarak görevlendirilen Dilek Kurutaş, salgın sürecinde uzaktan eğitime geçilmesi ile öğrenciler için tablet bilgisayar yardımı çağrısında bulundu. Dilek öğretmenin çağrısı, Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan Vezirköprülü bürokrat, iş adamı, dernek başkanları ve hayırseverlerden karşılık buldu. Bir hafta gibi kısa sürede temin edilen ve Ankara ve Vezirköprü Platformu tarafından kurulan komisyon vasıtasıyla alınan 15 adet tablet bilgisayar, yine platform yönetim kurulu üyesi Sait Arslan tarafından Susuz Mahallesi'nde okul yönetimi ve öğretmen Dilek Kurutaş'a öğrencilere elden dağıtılmak üzere teslim edildi.

Ankara ve Vezirköprü Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gülşen, "Geçen yıllarda Ankara'da üniversite eğitimini tamamlayıp kendisinin de okuduğu köy okulunda vekil öğretmen olarak görevlendirilen öğrencimizin talebine duyarsız kalamayıp, yönetim kurulu üyelerimize ve Vezirköprülü hemşehrilerimize konuyu aktardığımızda çok kısa sürede maddi destek sağlamaları üzerine tablet bilgisayarlar kurduğumuz komisyon tarafından alımı yapılarak, vakit geçirilmeden bizzat Susuz Mahallemize ulaştırılmıştır. Ülkemizi etkileyen Covid-19 pandemi süresince ortaya çıkan halihazırdaki durum hepimize bazı sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumluluğumuza kısa zamanda geri dönüşüm sağlayan yönetim kurulu üyelerimize, paydaşlarımıza ve Vezirköprülü hemşehrilerimize çok teşekkür ederiz. Çocuklarımızın eğitimine bir nebze de olsa katkımız olursa bu bizleri mutlu edecektir" dedi.

Öğretmen Dilek Kurutaş ise, "Susuz İlkokulu yönetimi ve öğrencilerim adına çok teşekkür ederim. Tablet bilgisayarları aldıktan sonra çocukların sevincini görmek her şeye değerdi. Onların minik kalbine dokunduğunuz ve çağrımıza en kısa sürede cevap verdiğiniz için Ankara ve Vezirköprü Platformu nezdinde tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

Tablet bilgisayarlar okul idaresi tarafından öğrencilere dağıtıldı.