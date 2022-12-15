Din Öğretimi Genel Müdürü Gül: “Gençlerimiz kıskaç altında”

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, "Büyük bir dijital dünya ile iç içe olan gençlerimizin aslında büyük bir kıskaç içerisine girdiğini görüyoruz ve çözüm yolları arıyoruz” dedi.

2 gün sürecek "İmam Hatip Okulları Yönetici Buluşmaları Programı", Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk ve Kongre Merkezi'nde başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Programda tanıtım filminin izlenmesinin ardından açılış konuşmasını yapan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, bu büyük organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. Samsun, Amasya, Tokat ve Sinop illerinde görevli imam hatip okul idarecilerinin yer aldığı toplantıda Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, önemli açıklamalarda bulundu.

“Transhümanizm, cinsiyetsizlik, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda imam hatip camiasına çok iş düşüyor”

Küresel güçlerin gençleri itibarsızlaştırma ve cinsiyetsizleştirme çabalarına değinen Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, “Modern zamanlarda yaşıyoruz. Haliyle eğitim ve insanla ilgili eğitimciler olarak gündemimize almamız gereken pek çok önemli husus ve güncel konular söz konusu. Büyük bir dijital dünya ile iç içe olan gençlerimizin aslında büyük bir kıskaç içerisine girdiğini görüyoruz ve çözüm yolları arıyoruz. Ortaya çıkartılan politikalarla ve kavramlarla transhümanizm, cinsiyetsizlik, toplumsal cinsiyet eşitliği, GDO'lu gıdalar, helal-haram gıda ve bunlara bağlı olarak ortaya çıkan hususlar gençlerimizin kişiliksizleştirilmesine yönelik çalışmalar, küresel yapının-hegomanyanın; ülkeleri, milletleri ve gençleri kendi kıskacına almak suretiyle yapmış olduğu politikalar ve çalışmalar düşünüldüğü takdirde biz imam hatip camiasına, eğitimcilere önemli bir görev düştüğünü ifade ediyorum. Selçuklu'dan Osmanlı'dan günümüze gelinceye kadar Allah'ın dinini öğrenmeye yönelik var olan güzel tecrübelerden süzülerek gelen ve Türkiye'ye has bir model olarak da diğer İslam ülkelerine örnek olarak da gösterilen bir model olan imam hatip okullarımızın bugün için varlığı ülkemiz ve ümmetimiz için çok önemli ve kıymetli” diye konuştu.

İmam hatip okullarının sorumluluğunun büyük olduğunun altını çizen Mehmet Nezir Gül, “Bugün dört bin 380 okulumuz imam hatip çerçevesinde 1 milyon 260 bin öğrencimizle birlikte çalışmamızı yürütüyoruz. Gençlerimizi geleceğe en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Gençlerimizi derinlikli, değerlerine bağlı, inançlarımızı sorgulasa bile anlamaya çalışan bir noktada süreci en iyi şekilde yönetmek, onları değerlerimizle barışık bir şekilde büyütmeye çalışmak, onlara salih bir din anlayışını salih bir amelle örmek suretiyle örnek şahsiyetler haline getirmek için sürekli sizlerle birlikte eğitim çalışmasını yürütüyoruz. Temennimiz; gençlerimize gelecek adına daha iyi bir dünya, İslami değerlerimizin dikkate alındığı, insani esasların dikkate alındığı bir dünyayı emanet etmektir. Şeytanın hiçbir zaman tatile girmediğini hesap ettiğimizde kıyamete kadar hak ve batıl, iyi ve kötü mücadelesinin devam edeceğini düşündüğümüzde de yeni ortaya çıkan teknolojik imkanlarla bizim işimizin bir yönüyle zor olduğunu ama bu imkanları en iyi şekilde kullandığımızda işimizin kolaylaştırabileceğini söyleyebiliriz. İslamiyet gibi her yerde göğsümüzü gere gere savunabileceğimiz evrensel hakikatlere sahibiz. Kur'an-ı Kerim bizim için büyük bir hazine ve mirastır. Aynı zamanda Peygamber Efendimizin sünneti bizim için çok önemli esaslar içermektedir. Böylesine harika, muazzam, evrensel esaslara sahip olan ve inanan biz müminler bu hazinelerimiz çok kıymetli ama önemli olan bu hazineleri sahiplenmek, özümsemek, yaşamak ve yaşanması için gereken çaba ve gayreti göstermektir” diye konuştu.

"Okulların hepsi bizim, çocukların hepsi bizim çocuklarımız"

Programda konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “2 gün boyunca dolu dolu bir program gerçekleşecek. Burada 28 Şubat döneminde imam hatiplerin durumu konuşulacak. Bugün ve yarın birçok önemli kişi etkinliğimize katılarak sunumlarını yapacaklar. Okulların hepsi bizim, çocukların hepsi bizim çocuklarımız. Onların daha iyi eğitim almaları, nitelik ve niceliklerini arttırmak için hep birlikte uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.

Eğitimin kimliklendirilmesi ve bu yönde ilerlenmesi gerektiğini vurgulayan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise, “Eğitimin zaman zaman gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu etkinlik son derece değerli. Etkinliğin Samsun'da düzenlenmesinden gurur duyduk. İmam hatip okullarındaki yönetimi konuşacağız. Burada yönetim 2'ye ayrılmalıdır. Yani okulun yönetimi ve eğitimin yönetimi olarak 2'ye ayrılmalıdır. Belirlenen misyonun kimliklendirilmesi, aidiyet oluşturulması ve o tezgaha katılan bireylerin bu kimlik, aidiyet, şuur ve bilinçle topluma katılması son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte 2 gün boyunca sunumlar gerçekleştirecek.