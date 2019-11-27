Dinlenerek geçmeyen yorgunluk sağlık sorunu olabilir

Mehmet Emin Erdem kişide dinlenerek geçmeyen yorgunluğun, ‘kronik yorgunluk sendromu' olarak adlandırılan bir sağlık sorunu olabileceğini söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri İç Hastalıkları ve Fitoterapi (Bitkiler ve doğal ürünlerle tedavi) Bilim Uzmanı Dr. Mehmet Emin Erdem, kronik yorgunluk sendromu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 'Kronik Yorgunluk Sendromu' hastalığının modern çağın modern hastalığı olarak tabir edildiğini belirten Erdemi, "Modern çağın modern hastalığı olarak tabir edilen ve çevremizde adından sıkça duyduğumuz "kronik yorgunluk sendromu" iş verimliliği, aile hayatı, sosyal yaşantı gibi kişinin bütün günlük yaşantısını alt üst ediyor. Dinlenerek, istirahat ederek geçmeyen ve uzun süren yorgunlukları 'kronik yorgunluk sendromu' olarak değerlendirilebiliyor" dedi.

Hastalığın belirtileri hakkında bilgi veren Erdem, "Birçok hastalıkla benzer özellikler gösterdiği için fark edilemiyor. Sürekli bitkinlik ve uyku hali, Kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı, boğaz ağrısı, karın ağrısı, enerji kaybı, mide bulantısı ve kusma, unutkanlık ve bilişsel performansta düşüş, uyku düzeninde ve kalitesinde bozukluklar, bağışıklık sisteminin güçsüzleşmesi, Bağırsak düzeninde bozukluklar, İş yaşamına ve sosyal hayata karşı olumsuz tutumlar, sürekli huzursuzluk, depresyon, boyunda ve koltuk altında lenf bezi, el ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma. Bu belirtileri farklı hastalıkların belirtileri olarak görülse de 'kronik yorgunluk sendromunda da karşımıza çıkabiliyor” diye konuştu.

"Uzman doktora başvurun"

Hastalığın özellikle 30-50 yaş grubundaki kadınlarda daha fazla görüldüğünü ifade eden Erdem, "Hastalığın semptomları grip ya da diğer viral enfeksiyonlara çok benzese de bunun en önemli nedeni strestir. En az 6 aydır ne kadar dinlenirseniz dinlenin geçmeyen bir yorgunluğunuz varsa ve az önce saydığımız belirtiler baş gösteriyorsa bunu kronik yorgunluk sendromu olarak dikkate almak gerekiyor. Eğer inatçı, sık yorgunluk hissediyorsanız hastalığın semptomları olsun ya da olmasın mutlaka uzman bir doktora başvurun ve tedavinize başlayın" şeklinde konuştu.