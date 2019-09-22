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Direksiyon başında kalp krizi geçiren emekli öğretmen hayatını kaybetti

Samsun’da otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren emekli öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçiren emekli öğretmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen Hamdi Yüksek (64) otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirerek park halindeki araca çarptı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Hastanesine kaldırılan 2 çocuk babası Hamdi Yüksek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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