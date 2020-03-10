Direkten düşen elektrikçi ölü bulundu

Samsun'da elektrik direğinden düşen bir kişi ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Yeşilalan Mahallesi Tuzla mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrikçi olduğu öğrenilen Mehmet Yılmaz (43) elektrik direği yanında ölü olarak bulundu. Kafasında düşmeye bağlı olarak değerlendirilen darp izi tespit edilen Mehmet Yılmaz'ın elektrik direğinden düştüğü tahmin ediliyor. Yılmaz'ın ölümü savcı tarafından şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mehmet Yılmaz'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.