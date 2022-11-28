Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen önlük giyme töreninde öğrencilere hitaben konuşma yapan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Başoğlu, “Beyaz önlük; temizliğin, aklın, dürüstlüğün, şefkatin ve fedakârlığın bir sembolüdür. Önlüğü giydikten sonra bu mesleği yapacak bilinçte ve fedakârlıkta olmalısınız. Koşullar ne olursa olsun her zaman mesleğinize, önlüğünüze sahip çıkın” dedi.

“Kalite standartlarını yakalamış bir fakülteyiz”

Çok kaliteli bir fakülte olduklarının altını çizen Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Özkan, “OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi ulusal ve uluslararası platformda belirli bir eğitim kalite standardını yakalamış, akreditasyonunu tamamlamış, daima güncel bilgi ve bilimi öğrencilerine sunan ahlaki ve zihinsel öğrenme eğitimi önceleyen bir vizyona hareket etmektedir. Hekimlik bilgi duygusal zeka beceri ve yetkinlik gerektirir. Diş hekimliği eğitimi bir yönüyle usta çırak ilişkisidir. Sıradan bir öğretmen anlatır, iyi bir öğretmen açıklar, yetenekli bir öğretmen yapar ve gösterir büyük bir öğretmen ise esin kaynağı olur alanlarında çok yetkin donanımlı tecrübeli hocalara sahipsiniz” diye konuştu.

Konuşmamaların ardından Rektör Yardımcı Prof. Dr. Mahmut Başoğlu fakülteye birincilikle yerleşen öğrenciye beyaz önlüğünü takdim etti. Birinci sınıf öğrencilerinin beyaz önlük töreni akademisyenlerin takdimiyle sona erdi.

Mezunlar farklı sektörlerdeki mesleki deneyimlerini paylaştı

Öte yandan, OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi mezunlarının farklı sektörlerdeki deneyimlerini anlattığı panel, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Diş Hekimliği Fakültesi'nin ilk mezunlarından olan Diş Hekimliği Fakültesi'nin mevcut Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Özkan, Dr. Üzeyir Elgin, Dr. İbrahim Ayber Yelken, Dr. Sibel Bariboğlu'nun panelist olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Şen Tunç üstlendi. Panele katılan panelistler, öğrencilere öğrencilik zamanlarından bu zamana kadar yaşadıkları deneyimleri aktardı.

Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Özkan, “Aslında ben tıp fakültesini isteyip, diş hekimliği fakültesine gelmiş bir öğrenciydim. Bizim zamanımızda dışarıda şöyle bir algı vardı: ‘Kadından diş hekimi olmaz.' Çoğumuz bu söylemle büyüdük. Hatta kadın diş hekimi sayısı bile yok denecek kadar azdı bizim dönemimizde. Kadınlar tarafından bilinen ya da istenen bir meslek bile değildi. Belki de beni işime daha çok bağlayan şey bu algı olmuştur. Ben işimi yaparken ne kadar yorulsam da o günün sonunda kendimi çok iyi hissediyorum. Önemli olan sevdiğiniz işi yapmaktır, neyi seviyorsanız onu yapmalısınız. Hayattan ne beklediğiniz ve ne hedeflediğiniz önemli. Her ne işi yapıyorsanız yapın en iyi şekilde yapmaya çalışın. İlkeniz daima bu olsun” şeklinde konuştu.

Dr. Üzeyir Elgin konuşmasında, “Biz fakültenin ilk mezunlarıyız. Bu çok güzel bir şey bununla gurur duyuyoruz. Fakat tüm bu güzelliklerin yanında zorlukları da vardı elbette. Fakülte binası daha yeni kurulmuş, her şey daha yeni yerine oturuyor. Hem fiziksel hem cihaz hem de akademik anlamda bazı şeyler daha yeni oturuyordu. Bazı sıkıntılar yaşadık ama sağ olsunlar o zamanki hocalarımı ben sevgiyle, saygıyla ve hürmetle anıyorum. Ellerinden geleni yaptılar, bize hiçbir şeyin eksikliğini hissettirmeden bizi donanımlı bir şekilde mezun ettiler” ifadelerini kullandı.

Mezun Bilgi Sistemi'nden söz ederek konuşmasına başlayan Moderatör Prof. Dr. Emine Şen Tunç ise şunları söyledi:

“Bu panel vesilesi ile sizleri OMÜ Mezunlar Koordinatörlüğü'nün faaliyetleri konusunda bilgilendirip, mezun bilgi sistemine kayıt olmanızı rica ediyorum. Mezunları ile etkileşimde olan kurumlar daha güçlü hale gelirken, kurumları ile etkileşimde olan mezunlar hayata atıldıklarında kendilerini yalnız hissetmeyeceklerdir.”

Panel, katılımcı mezunlara katılım sertifikası ve hediyelerin verilmesinin ardından sona erdi.