Diş hekimliğinde ölçü almada ezber bozan yöntem

Melis Kalkavan Erdoğan, “Hastanın ağzına büyük kaşıklarla macun kıvamında yerleştirdiğimiz ölçü maddeleri artık tarihe karışıyor” dedi.

Melis Kalkavan Erdoğan diş hekimliğinde protez, kaplama, dolgu gibi işlemlerde diş ve çene ölçülerinin plastik kaşıklar ile alınması yönteminin tarihe karıştığını söyledi. Hastalarda çoğu zaman öğürme ve bulantı refleksini tetikleyebildiği için plastik kaşıklarla alınan ölçünün her zaman doğru sonuçlar vermediğini söyleyen Erdoğan, bu yöntemin yerini optik bir kamera ile dişlerin taranarak 3 boyutlu olarak bilgisayar ortamına aktarıldığı 3 boyutlu tarama yöntemine bıraktığını belirtti.

Samsun'da bu yöntemi kullanarak ölçü alma işlemi yapan Melis Kalkavan Erdoğan, “Yeni nesil bir ağız içi tarayıcı kullanıyorum. Ağız içi tarayıcılar artık diş hekimliğinde yaygın kullanım alanı buluyorlar. Dünyayla birlikte eş zamanlı diş hekimleri olarak bunu ülkemizde de kullanabiliyoruz. Bu cihaz aslında hastanın diş hekimine gitmeyi çoğu zaman erteledikleri ölçü alma safhasını ortadan kaldırıyor. Hastanın ağzına büyük kaşıklarla macun kıvamında yerleştirdiğimiz ölçü maddeleri artık tarihe karışıyor desek yeridir. Hekim kontrolündeki 3-5 dakikalık uygulama sonrası artık hastalar ağız içi simülasyonlarını ekranda izleyebiliyorlar” diye konuştu.

3 boyutlu tarama yönteminin ölçü almadaki hatalı sıfıra indirdiğini belirten Melis Kalkavan Erdoğan, “Bu sayede ölçü alma safhasında var olan eksiklikler hatalar sıfıra iniyor. Hastalar hayal kurmaya gereksinim duymadan ağız içi yapılarını ve tedavi sonrası oluşabilecek değişimleri ekranda izleyebiliyorlar. Bu cihazla hasta kayıtları bulutta süresiz olarak bekletilebiliyor. Bir sonraki hekim ziyaretinde tedavi ile oluşabilecek değişimler hastaya bire bir gösterilebiliyor. Tedavi ile oluşturulabilecek olası hatalar da ortadan kalkıyor” şeklinde konuştu.

Eski yöntemle ölçü aldırmaktan iğrendiği için diş hekimine gitmeye çekindiği belirten Erdem Yenigün, “Ölçü aldırma irite ediyordu beni. Ağzınıza dolu dolu bir madde koyuyorlar. Öğürme isteği geliyor ve yapan kişinin elinin titrememesi lazım. Gücünün kuvvetinin bir 10 dakika boyunca eşit bir şekilde size basınç uygulaması lazım. Çok zahmetli bir işti. Ölçünün yanlış alınma ihtimali yüksekti. Bundan kaçtım. 3 boyutlu görüntüleme ile ölçünün alınabileceğini öğrendim ve bu yöntemden çok memnun kaldım” sözlerini kullandı.