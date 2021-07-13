Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) ve Diş Hekimliği Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Diş Hekimliğinde Sürekli Eğitim Seminerleri' 878 kişinin katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olacak öğrencileri daha da donanımlı hale getirmek, diş hekimlerinin ve akademisyenlerin bilgilerini güncel tutmak, uygulamalı seminerler ile stajyer öğrencilerin el becerilerini geliştirme imkânı sağlamak amacıyla Prof. Dr. Şafak Külünk'ün yürütücülüğünde 22 Mart'ta başlayan Diş Hekimliğinde Sürekli Eğitim Seminerleri 12 Temmuz'da sona erdi.

Uygulamalı, online seminer ve workshop olarak; “Diş ve İmplant Destekli Restorasyonlarda Ölçü”, “Klinik Pratiğinde Dental Fotoğrafçılık”, “Diş Hekimliğinde Temel Fotoğrafçılık”, “Diş Hekimliğinde Dijital İş Akışı”, “Kısa İmplantlarla Klinikte Başarıyı Yakalamak: Estetik ve Fonksiyonel Sınırlamalar”, “Restoratif Tedavide Başarının Anahtarları”, “Uyku Prostodontisi: Teşhis ve Tedavi Yöntemleri”, “Dijital Tam Protezler”, “Lamina ve Tam Seramik Restorasyolar: Planlamadan Simantasyona”, “Radyografik Yorumlama İlkeleri”, “Pediatrik Kronlar”, “Çocuk Diş Hekimliğinde Rejeneratif Endodontik Tedavi”, “Endodontik Tedavide Güncel Yaklaşımlar”, “Periodontal Bakış Açısıyla Protetik Tedaviler”, “TME Hastalıkları Teşhis ve Tedavisi”, “Muayenehanede Temporomandibular Rahatsızlığı Bulunan Hastalara Problem Tabanlı Yaklaşım”, “Periodontal Enstrumantasyon ve Temel Sutur Teknikleri”, “Anterior ve Posterior Kompozit Uygulamalarında Güncelleme” ve “Oda Başkanıma Soruyorum” seminerleri verildi.

Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyelerinden; Prof. Dr. Şafak Külünk, Prof. Dr. Murat Yenisey, Prof. Dr. Duygu Saraç, Prof. Dr. Kaan Gündüz, Prof. Dr. Umur Sakallıoğlu, Doç. Dr. Murat Kurt, Doç. Dr. İbrahim Duran, Doç. Dr. Ayça Tuba Ulusoy Yamak, Doç. Dr. Elif Kalyoncuoğlu, Doç. Dr. Burcu Baş, Doç. Dr. Feyza Özden, Doç. Dr. Nihan Gönülol'un yanı sıra; Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden Prof. Dr. Hanefi Kurt, Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden; Doç. Dr. Doğu Ömür Dede, Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden; Doç. Dr. Emir Yüzbaşıoğlu, Mersin Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden; Dr. Dt. Onur Etöz eğitimci olarak görev aldı. Seminer programının son günü Samsun-Amasya-Sinop-Ordu Diş Hekimleri Oda Başkanı Dt. Alper Dilek de katılımcıların sorularını yanıtladı.