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Diş Hekimliğinde Temel Fotoğrafçılık

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) ve Diş Hekimliği Fakültesi iş birliğiyle gerçekleştirilen seminerler, “Diş Hekimliğinde Temel Fotoğrafçılık”la devam ediyor.


Beş gün sürecek seminerde Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Yenisey, Diş Hekimliği Fakültesi son sınıf öğrencilerine; temel fotoğraf teorisi, kullanılan ekipmanların (gövde, objektif, ring, twin, tepe ve stüdyo flaşları, ağız içi ekartörler, ağız içi aynalar, kontrasterler) tanıtımı, fotoğrafın diş hekimliğinde temel kullanım amaçları (hukuki kapsam, arşiv-dokümantasyon, tedavi takibi, hasta-hekim-teknisyen-personel iletişimi, reklam), uygulama teknikleri (ağız içi, ağız dışı, masaüstü), fotoğrafların arşivlenmesi ve hasta onamı alınmasını anlatacak.


Aylık olarak duyurusu yapılacak seminerler, Diş Hekimliği Fakültesi ve OMÜSEM'in kurumsal web sayfalarında yer almakta.

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