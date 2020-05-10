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Diyabet hastalarına düzenli göz muayenesi uyarısı

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç.

Dr. Emrullah Beyazyıldız, diyabet hastalarının hiç belirtisi olmasa da en az 6 ayda bir göz muayenesi olması gerektiğini söyledi.


Büyük Anadolu Hastaneleri Obezite, Metabolik ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş moderatörlüğünde sosyal medyadan gerçekleştirilen canlı yayının konuğu Dr. Emrullah Beyazyıldız oldu. Beyazyıldız, diyabetik retinopati -şeker hastalığına bağlı gelişen göz hastalıkları- üzerinde önemli bilgiler vererek, katılımcıların sorularını yanıtladı. Diyabetik retinopatinin en yaygın körlük nedeni olduğunu, esas sebebin ise diyabet olduğunu belirten Doç. Dr. Beyazyıldız, “Retinopati retinanızı yani gözünüzün arka kısmında ışığın üzerine düştüğü dokuları besleyen ince kan damarlarının zarar görmesi demektir. Damarlara zarar gelmesi kan sızıntısına neden olabilir. Diyabetik retinopatinin bir başka özelliği de retina yüzeyinde yeni kan damarlarının oluşmasına neden olabilmesidir. Bu yeni damarlar kolayca kanar. Tedavi edilmediği takdirde körlük sebebidir” dedi.



6 ayda bir düzenli muayene


Muayenenin önemine değinen Beyazyıldız, şunları söyledi:


“Diyabet, hastalarda bazı göz bozukluklarına zemin hazırlar. Örneğin göz tansiyonu (glokom) ve katarakt (göz merceğinin bulanıklaşması) şeker hastalarında normalden iki kat fazla görülmektedir. Her yıl dünyada 25 bin şeker hastasını kör bırakmaktadır. Kör olma riski şeker hastalarında şeker hastası olmayanlara göre 25 kat daha fazladır. Şeker hastalığına bağlı kanama ve sızıntılar keskin görmeyi sağlayan maküla (sarı leke) denilen noktada olmadıkça hasta bunu fark etmeyebilir. Bunun için yapılabilecek tek şey düzenli aralıklarla, hiçbir belirti olmasa da en az 6 ayda bir göz muayenesi olmaktır.”

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