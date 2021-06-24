Diyabete bağlı göz hastalıklarının tedavisinde ‘vitrektomi' yöntemi

Dr. Murat Ayan, “Diyabete bağlı olarak gözlerde oluşan glokom ve göz içi kanamaları tedavi edilmez ise retina hasarı zaman içinde ilerler körlüğe bile neden olabilir. Vitrektomi ameliyatı için geç kalınmaması gerekir" dedi.

Diyabet hastalarında şeker sorunu nedeniyle kişi gözlerinin ikisinde ya da birinde büyük oranda görme sorunu yaşayabileceklerini belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Murat Ayan, "Diyabet hastalarında oluşan şeker sorunu nedeniyle özellikle gkolom ve göz kanamaları görülmektedir. Glokom, toplumda göz tansiyonu veya karasu hastalığı olarak bilinen görme sinirinin ilerleyici hasarıyla karakterize bir hastalıktır. Göz içi kanaması ise, göz küresinin büyük kısmı, vitreus denilen yumurta akı kıvamında bir sıvı ile doludur. Bu sıvı içine meydana gelen kanamalara denir. Özellikle şeker hastalığına bağlı gelişen diyabetik retinopatinin ileri evrelerinde göz içi kanamaları sıktır” diye konuştu.

Risk altında olan gruplar hakkında konuşan Opr. Dr. Murat Ayan, “Göz basıncı yüksek kişiler, 45 yaşın üzerinde olanlar, anne-baba veya kardeşi glokom hastası olanlar, şeker hastaları, yüksek numara gözlük takanlar, gözüne darbe alanlar, uzun süre kortizon kullananlar, tansiyonu yüksek veya aşırı düşük olanlar, hipertansiyon ilacı kullananlar, gözün saydam kısmı (kornea) ince olanlar risk altındadır. Ani görme kaybı, görmede azalma, gölgeli görme, göz önünde kırmızı renkli görüntü oluşması, uçuşan cisimler ya da örümcek ağına benzer görüntüler görülmesi glokom ve göz arkası kanamalarında rastlanan başlıca şikayetlerdir” şeklinde konuştu.

“Göz tamamen kaybedilebilir”

Ameliyat hakkında da bilgi veren Ayan, şunları söyledi:

“Gözde meydana gelen rahatsızların vitrektomi ile tedavi edilmemesi durumunda, kişilerde görme kaybı veya gözün tamamen kaybedilmesi durumuyla karşı karşıya kalınmaktadır. Vitrektomi ameliyatıyla kişilerin gözlerinde anatomik yapının korunması ve görme kaybının engellemesi amaçlanır. Vitrektomi (retina cerrahisi), göz boşluğunu dolduran vitreus jelinin, retinaya daha iyi erişim sağlamak için uzmanlar tarafından çıkarıldığı cerrahi bir işlemdir. Bu sayede göz üzerinde çeşitli onarımlar gerçekleştirmek mümkün olur. Saymış olduğumuz belirtileri ile görme sorunu yaşayanlar mutlaka uzman bir doktora başvurmalıdırlar.”