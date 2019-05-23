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Diyabetik Ayakta Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu

Samsun’da "Diyabetik Ayakta Güncel Yaklaşımlar" başlıklı sempozyum düzenlendi.

Samsun'da "Diyabetik Ayakta Güncel Yaklaşımlar" başlıklı sempozyum düzenlendi.


VM Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinden Dr. Öğr. Üyesi Utku Kavruk'un başkanlığında ‘Diyabetik Ayakta Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu' yapıldı.


VM Medical Park Samsun, Diyabetik Ayakta Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı. MLP Care Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş'un açılış konuşmasıyla başlayan sempozyum, Diyabetik Ayak Komisyon Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Utku Kavruk, Prof. Dr. Hulusi Atmaca, Doç. Dr. Gülçin Ecemiş, Dr. Ali Rıza Erbay, Dr. Öğr. Üyesi Atilla Saraç, Dr. Öğr. Üyesi Murat Bölükbaşı ve Diyabet Yara Bakım Hemşiresi Hanife Türe'nin konu anlatımlarıyla devam etti.


Sempozyumda Diyabetin Tanımı ve Komplikasyonları, Diyabetik Ayağın Fizyopatolojisi, Diyabette Dlaşım Fizyopatolojisi, Diyabetik Ayakta Hasta Yönetimi ve Enfeksiyon ile Mücadele, Diyabetik Ayakta Kardiyovaküler Girişimler, Diyabetik Ayakta Cerrahi Girişimler, Diyabetik Ayak Bakımında Hemşirenin Rolü konuları işlendi.

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