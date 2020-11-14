Diyabetin güncel tedavileri ile daha konforlu bir yaşam mümkün

Feyzi Gökosmanoğlu, uyguladıkları güncel tedavi yöntemleri ve bilinçli bir beslenme-egzersiz programı sayesinde, diyabetin hayatı tehlikeye atan bir hastalık olmaktan çıktığını ve kontrol altına alındığını söyledi.

Her 6 saniyede 1 kişinin ölümünden sorumlu olan ve 11 kişide 1 gibi yüksek görünme oranına sahip olan “diyabetin”, endokrin kliniklerinin ana uzmanlık alanlarından biri olduğunu belirten Medicana Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, “Ailenizde, çevrenizde diyabet hastası varsa, endişelenmeyin. Günümüzde uygulanan güncel tedaviler sayesinde kan şekeri kontrolü artık çok daha başarılı bir şekilde sağlanmaktadır” dedi.

Dr. Gökosmanoğlu, diyabet ve kilo sorunu yaşayan hastalar için ise şöyle konuştu:

“Güncel gelişmeler sayesinde kilo sorunu, kalp hastalığı, böbrek rahatsızlığı gibi şikâyetleri olan şeker hastalarında çok başarılı sonuçlar alınmaktadır. Özellikle diyabetik, kilolu ve obez hastaların tedavi ile çok rahat kilo verdiklerini görüyoruz. İnsülin kullanan birçok hastamız ya insülini tamamen bırakıyor ya da günlük yapılan enjeksiyon sayısını asgariye indiriyoruz.”

Erken dönemde tedavi önemli

Koroner kalp hastası ya da by-pass olmuş hastaların kalp krizi geçirme riskini uyguladıkları tedavilerle minimuma indirdiklerini anlatan Uzm. Dr. Gökosmanoğlu, böbrekleri bozulan hastaların erken dönemde tedaviye alınmaları durumunda, bu hastaların diyalize girmelerinin önüne geçildiğini açıkladı.

Alternatif tedavilere dikkat

Uzm. Dr. Gökosmanoğlu uyarıda bulunarak vitaminler, mineraller, şifalı otlar veya baharatlarla yapılan diyet takviyesinin, diyabeti ya da altta yatan bilinmeyen nedenleri ortadan kaldırdığına dair net bir kanıt yoktur diyerek, bu hastaların mutlaka bir endokrin ve metabolizma hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.