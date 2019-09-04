Diyabetli çocuklar yüzerek şekeri yenmeye çalışıyor

Yaptıkları birçok proje ile diyabetli insanları sosyal yaşama katmaya çalışan Diyabetle Yaşam Derneği, yeni eğitim-öğretim sezonu öncesinde dernek binasında toplanarak, durum değerlendirmesi yaptı. Yeni dönemde de eğitim ve sosyal faaliyetlerin devam edeceğini ifade eden dernek üyeleri, Diyabetli Çocuklar Yüzme Öğreniyor Projesi'yle gençlerin yüzerek kan değerlerini dengede tutmaya çalışmalarına ücretsiz olarak devam edeceklerini söylediler.

Derneğin hedefleri ve yapılanlar hakkında bilgiler veren Diyabetle Yaşam Derneği Samsun Şube Başkanı Hemşire Dudu Yılmaz, “Dernek olarak burada diyabetli çocuklarımızı ve yetişkinlerimizi bünyemizde bulunduruyoruz. Burada çeşitli sosyal etkinlik ve eğitim faaliyetlerimiz oluyor. Amacımız, diyabetli vatandaşlarımızın birbirleri arasındaki bağı güçlendirmek. Hastalıkları hakkında farkındalık oluşturup, sağlıklı yaşamak için neler yapılır noktasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Derneğimize katılan herkes gönüllü olarak çalışıyor. Konusunda ya da alanında uzman olan diyetisyenler, doktorlar, fizyoterapistler ya da eğitimciler gelerek, burada eğitimler veriyorlar. Diyabetin üstesinden gelmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yürüttüğümüz ‘Diyabetli Çocuklar Yüzme Öğreniyor Projesi' sayesinde çocuklarımız yüzme kursundan ücretsiz olarak faydalanıp, yüzme sporuyla ilgilenip kan şekerini kontrol etme çabasında oluyorlar” dedi.

Tiyatronun çocukları bilgilendirmeye devam edeceğinin altını çizen derneğin kurucu başkanı Dr. Emin Dinççağ, “Türkiye'de diyabet çalışması çok olan örnek derneklerden bir tanesiyiz. Vatandaşların diyabet konusundaki farkındalığını ve bilgisini arttırmak amacıyla çalışıyoruz. Türkiye'de ilk olan ‘Diyabet Marşı' yaptık. ‘Diyabet Tiyatrosu' da devam ediyor. Tiyatromuz özellikle okullarda öğrencilere diyabet konusunda bilgiler veriyor. Fuat Dilek ve Şişko Nuri ve İhsan Gedik de bu çalışmanın içerisindeydiler. Bu yıl da bu çalışmalara devam edilecek. Okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. O yüzden dernekte bir toplantı düzenleyerek, yeni sezon öncesi görüşmeler gerçekleştirdik. Yine ünlü ve popüler insanların bizlere destek olmasını amaçlıyoruz. Tiyatro grubumuz 20 ile giderek gösterilerde bulundular. Bu illerde de özellikle ilkokul çocukları hedef alındı. İnsülinin kötü bir şey olmadığını, doktorun yazdığı zaman mutlaka kullanılması gerektiğini anlatmak gibi konulara değiniyoruz. Tiyatro en iyi eğitim yollarından birisidir. Biz de ondan faydalanmak istiyoruz” diye konuştu.

Programda Diyabetle Yaşam Derneği Kurucu Başkanı Uzm. Dr. Emin Dinççağ da hazır bulundu.