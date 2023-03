Diyarbakır'dan Samsun'a getirilen tarihi eserler ele geçirildi

Diyarbakır'dan piyasaya sürmek için Samsun'a getirildiği iddia edilen tarihi eserler jandarmanın takibi sonucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu Diyarbakır'dan getirilen tarihi eserlerin Samsun'da piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine şüpheli O.K. fiziki takibe alındı. Fiziki takip sonucu şüpheli, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. O.K. ile birlikte 1 adet tepsi, 3 adet kadeh, 1 adet Meryem Ana figürü heykeli, 2 adet sürahi, 1 adet kadın heykeli, 1 adet at figürü heykeli ve 1 adet küçük tabak objesi olmak üzere toplam 10 adet eski eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.