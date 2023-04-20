Diyetisyen uyardı: “Bayramda öğünleri azar azar artırın”

Liv Hospital Samsun Beslenme Diyet Uzm. Dyt. Aysun İpek Yılmaz, Ramazan sonrası beslenme konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Öğün sayısı kontrol atına alınmalı

Ramazan ayı boyunca devam eden 2 öğün beslenme düzeninden normal beslenme düzenine geçişte yeme davranışlarının kontrol altında tutulması gerektiğini söyleyen Dyt. Aysun İpek, “Özellikle öğünleri azar azar artırmak gerekirken bayram geleneklerinin önemli parçası olan tatlılar, hamur işi gıdalar ve yemekler ile birlikte öğün içeriğinin hızla artması kaçınılmazdır. Öğün sayısı da kontrol altına alınmayıp sık sık yemek yendiğinde artık bayram sevinçlerinin yerini mide bağırsak problemleri ve ağrılı geçen günler alacaktır. Bazı beslenme yaklaşımlarını dikkate alarak bu sorunları yaşamadan ve istediklerinizi yiyerek bayramı sağlıkla, keyifle tamamlayabilirsiniz” diye konuştu.

Bayram kahvaltısında yemekleri yavaş yemeye özen gösterilmeli

Ramazan ayında en çok özlenen öğünün kahvaltı olduğuna dikkat çeken Dyt. İpek, “Bu da bayram sabahı masasında porsiyon kontrolünde zorluk yaşanmasına sebep olabilir. Burada katı bir uygulamaya gitmektense öncelikle yemekleri yavaş yemeye, iyi çiğnemeye özen göstermek gerekir. Bunun yanı sıra, yemekten hemen sonra aşırı su tüketiminden, meyve veya tatlıdan uzak durmak yeterli olacaktır” şeklinde konuştu.

Şerbetli tatlıları fazla tüketmeyin

Tatlı tüketiminde dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Dyt İpek, “Bayramın vazgeçilmez tercihi şerbetli tatlılar miktarı abartıldığı takdirde sadece kısa sürede kilo alımına değil, mide yanmaları, reflü, gastrit, kabızlık problemlerine yol açabilir. Tatlı ayrı bir öğün olarak aç karnına tercih edilmelidir. Tatlı tüketiminizi hava kararmadan önce bitirin, akşam yemeğinin hafif olmasına özen gösterin. Örneğin; ekmek ve pilav grubu tercih etmeyin. Yemek yemeye duyulan özlem ile sürekli yemek yeme eğilimi su tüketimini geri planda bırakabilir. Ayrıca suyun eksikliğinden doğan susuzluk sinyali beyinde açlıkmış gibi hissedilebilir ve yiyeceklerin aşırı tüketimine neden olabilir. Günde yaklaşık 2,5 litre su, yemeklerden 15 dakika önce ve yemeklerden 1 saat sonra olacak şekilde tüketilmelidir” ifadelerini kullandı.