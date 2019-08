Diyetisyen Yılmaz: “Bayramda kızartma ve kavurmadan uzak durulmalı”

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Elanur Yılmaz, “Kurban Bayramı'nda etleri pişirme yöntemi olarak haşlama, fırınlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli. Kızartmalardan ve kavurma yönteminden kaçınılmalıdır” dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Elanur Yılmaz, Kurban Bayramı'nda et tüketiminin artmasının damar hastaları, diyabet hastaları, hipertansiyon hastaları ve böbrek hastalarını riske sokacağını söyledi. Alınması gereken önlemlerin herkes için geçerli olduğuna vurgu yapan Yılmaz, “Kurban Bayramı'nda da sağlıklı beslenmenin temel prensiplerine, yiyecek seçimine, porsiyon kontrolüne ve besin gruplarının dengeli dağılımına her zaman özen gösterilmelidir. En büyük yapılan yanlış bayram günü kesilen hayvan eti, bekletilmeksizin birkaç saat içinde pişirilerek tüketilir. Ancak yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde zorluk oluşturur. Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. Özellikle mide rahatsızlıkları çeken bireyler, eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir” diye konuştu.

"Etlerin mutlaka sebzelerle birlikte pişirilmesi gerekir"

Et tüketilirken yanında kalsiyum kaynaklı yoğurt, üt, ayran, peynir tüketmemeye özen gösterilmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, “Çünkü bunlarda demirin emilimini azaltıcı etki gösterir. Etler, C ve E vitaminini içermezler. Bu nedenle etlerin mutlaka sebzelerle birlikte pişirilmesi veya etlerin yanında C vitamininden zengin sebze/salata tüketilmesi oldukça önemlidir. Bu yöntem hem besin çeşitliliğinin sağlanmasını sağlar hem de sebzelerde bulunan C vitamini, demirin arttırır. Etleri pişirme yöntemi olarak haşlama, fırınlama ve ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli. Kızartmalardan ve kavurma yönteminden kaçınılmalıdır. Kurban Bayramı'nın geleneksel yemeği haline gelen kavurmanın içine tereyağı veya kuyruk/iç yağı eklemeden, kendi suyunda, kısık ateşte pişirme yapılmalıdır. Kavurma ve kırmızı et öğle öğününde tüketilmeli, akşam öğününde ise sebze, kurubaklagil gibi posa içeriği yüksek yemekler tercih edilmelidir. Et kullanılarak yapılan sebze ya da kurubaklagil yemeklerine yağ ilave edilmemelidir. Özellikle katı yağlar, et yemeklerinde kullanılmamalıdır, etin kendi yağı ile pişmesi sağlanmalıdır” diye konuştu.