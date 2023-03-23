Diyetisyenden Ramazan'da dengeli beslenme önerileri

Ramazan'da dengeli beslenme önerilerinde bulunan Diyetisyen Tuba Yıldırım, “Sahurda hafif ama uzun süre tok tutan besinler seçilmeli, iftarda ise aşırı yemek tüketmekten kaçınılmalı" dedi.

Liv Hospital Samsun Diyetisyeni Tuba Yıldırım, Ramazan'da sağlıklı beslenme konusunda tavsiyelerde bulundu. Beslenmenin, hayatın her döneminde önemli bir yer tuttuğunu belirten Dyt. Yıldırım, “Ramazan ayı öğün sıklığı, öğün saatleri, yenen besinlerin çeşitliliği, uzun süre susuz kalma ve hareket miktarında azalma gibi birçok değişikliği beraberinde getirmektedir. Sabah kahvaltısı yerine geçecek olan sahur öğününde hafif ama uzun süre tok tutan besinler seçmelisiniz. Sahur öğününe bir-iki adet hurma yiyerek ve tarçınlı su içerek başlamak kan şekerini dengeleyecektir. Yumurta (haşlama, omlet veya lor peynirli yumurta vb.) ve peynir sahur için önemli protein kaynaklarıdır. Beraberinde mevsim yeşillikleri ve taze meyve tüketmek, posalı besin alımını artırıp tokluk hissinizi de destekleyecektir. Hem bağırsakların düzenli çalışması hem de tokluğu artırmak için söğüş, salata ve yoğurtlara çörekotu ekleyebilirsiniz. Sahur öğününü yapamıyorsanız yatmadan önce bir bardak süt veya ayran ile birlikte hurma, ceviz veya badem tüketebilirsiniz. Günde en az iki litre su içmelisiniz. Ihlamur veya açık siyah çay içebilirsiniz. Papatya veya melisa çayı da bu dönemde uykuyu kolaylaştıracaktır” diye konuştu.

İftarda aşırı yemek tüketmekten kaçının

İftar öğününün de en az sahur kadar önemli olduğunu söyleyen Dyt. Yıldırım, “Orucunuzu bir adet hurma ve su ile açmak, ardından çorba ve salata tüketerek ana yemeğe geçmek doğru bir tercih olacaktır. İftar öğününde uzun süren açlık sonrası aşırı yemek tüketmek ani tansiyon ve şeker yükselmelerine, mide bağırsak rahatsızlıklarına sebep olduğu için iftardan sahura kadar öğün sayısını artırıp, aralıklarla beslenmeye özen gösteriniz. Tatlı seçiminizi iftardan hemen sonra yapmak yerine birkaç saat sonra ara öğünde tercih etmek ve ağır şerbetli tatlılar yerine hafif meyve tatlıları veya dondurma tüketmek daha sağlıklı olacaktır” şeklinde konuştu.

İftar sonrası yarım saatlik yürüyüşler yapılmalı

Ramazan ayında hareketsiz kalmanın, bağırsak hareketlerinin yavaşlamasına neden olduğunu vurgulayan Dyt. Yıldırım, “İftardan sonra yarım saatlik yürüyüşler yapmak besinleri sindirmenizi kolaylaştıracaktır. Ramazan ayında, sindirim sisteminizi rahatsız etmemek ve kalori alımını kontrol etmek için en doğru pişirme yöntemleri ızgara, fırınlama, haşlama veya buğulamadır. Fazla yağ alımına sebep olacak kızartma ve kavurma yöntemlerini uygulamamaya özen göstermelisiniz. Hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı, çoklu ilaç kullanımı olan hastalar veya gebeler ve emziren anneler mutlaka doktor kontrolünde oruç tutmalı ve beslenme uzmanından destek almalıdır” ifadelerini kullandı.