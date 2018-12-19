Diyette başarısız olanlara 'mide botoksu' önerisi

Ömer Faruk Yolcu, mide botoksu ile hastanın iştahını azaltarak sağlıklı kilo vermenin mümkün olduğunu söyledi.

İdeal kiloda olmak estetik görüntüden ziyade sağlık açısından da önemli. Çoğu kişi 5-10 kilo fazlalığından yakınır. Bir türlü diyet yapamayanlar da var. Mide botoksu bu aşamada devreye giriyor. VM Medical Park Samsun Hastanesi Ömer Faruk Yolcu, mide botoksu ile hastanın iştahını azaltarak sağlıklı kilo vermenin mümkün olduğunu belirterek uygulamayla ilgili bilgiler verdi. Yolcu, “Çağımızın ciddi sağlık sorunlarından biri olan obezite, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘vücutta sağlığı kötü yönde etkileyecek düzeyde yağ birikimi' olarak tanımlanıyor. Hareketsizlik ve fazla kalorili besinlerin aşırı tüketilmesi sonucunda ortaya çıkıyor. Son yıllarda obezite tedavisinde diyet programlarına uymakta ve düzenli egzersiz yapmakta zorlanan kişiler için mide botoksu yöntemi de sıklıkla uygulanan tedavi seçenekleri arasında geliyor” dedi.

Etkisi 6 ay sürüyor

Mide botoksunun endoskopik yöntemle hastanın midesinin belirli bölgelerine botilinum toksin enjekte edilerek uygulanan bir kilo verdirme yöntemi olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Ömer Faruk Yolcu, “Bu yöntemde mide kaslarının kasılması sınırlandırılarak mide boşalma süresi gecikir ve hastada iştah kaybı elde edilir. Mide botoksu aslında kilo vermek isteyen herkese uygulanabilir ancak bir ameliyat değildir. Tamamen endoskopik olarak ağızdan girilerek yapılan bir işlemdir. Kesi yoktur. İşlem ortalama 20 dakika sürer. Hastalar, işlem esnasında anestezi hekimi eşliğinde uyutulur. İşlem sonrası genellikle 1-2 saatlik müşahede yeterlidir. Mide botoksunda kullanılan ilacın tüm etkisinin 4-6 ay içinde vücuttan tamamen silindiği bilinmektedir. Bu nedenle kalıcı bir hasar oluşturma ihtimali yoktur. Botoks uygulanan hastalar daha geç acıkmakta, daha az porsiyonlarla doymakta, daha erken tokluk hissetmektedir” diye konuştu.