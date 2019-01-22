Diz protez cerrahisi ile ağrılardan kurtulmak mümkün

Dr. Ali Kemal Yazıcı, diz protez cerrahisi ile birçok sağlık problemlerinin ortadan kalktığını, bu sayede kişinin eklem ağrılarından kurtulabileceğini söyledi.

Diz protez cerrahisi hakkında bilgiler veren Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Dr. Ali Kemal Yazıcı, “Vücudumuza hareket imkanı sağlayan kalça, diz ve ayak bileği eklemleri ile, iş yapmamızı sağlayan elimizi ve kolumuzu kullanmamıza imkan veren omuz eklemi sıklıkla protez ameliyatı (artroplasti) uygulanan eklemlerimizdir. Vücudun bütün yükünü taşıyan diz ve kalçalar aşırı yük ile birlikte bazı sağlık problemlerinin de ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Vücuda binen yük ile kıkırdak problemleri de oluşur. İleri derecede aşınmış, kireçlenmiş, işlevini yitirmiş eklemlerin protezlerle değiştirilmesi işlemi olan diz protez cerrahisi gelişen cerrahi teknikler, kullanılan maddeler ve tasarım alanındaki ilerlemeler sayesinde günümüzde başarılı bir tedavi yöntemi olarak sıklıkla uygulanmaktadır. Tedavinin amacı, ağrıyı gidermek, hareketi sağlamak ve deformiteyi düzeltmektir. Diz, kalça, omuz, ve dirsek eklemlerine uygulanan bu işlem, aynı zamanda bölümümüzde daha kompleks ve tecrübe gerektiren revizyon protez cerrahisi de uygulanmaktadır” dedi.

Dr. Yazıcı, bu sağlık sorunu hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin mutlaka bir uzman doktor tarafından muayene edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.