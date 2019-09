Doç. Dr. Akbaş: "Estetik ameliyatlar aile bütünlüğüne de katkı sağlıyor"

Dr. Hayati Akbaş, estetik ameliyatların aile bütünlüğüne de katkı sağladığını söyledi.

FBM Tıp Merkezi sahibi Doç. Dr. Hayati Akbaş, estetik cerrahinin aileye ve günlük yaşantıya olan psikolojik etkileri hakkında açıklamalarda bulundu. Günümüzde estetik cerrahinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygınlık kazandığını belirten Akbaş, "Birçok insan kadın ya da erkek fark etmiyor, çeşitli sebeplerden dolayı gerek yaşlanmaya bağlı bir takım sebepler, gerek doğumlardan sonra kadınlarda ortaya çıkan sarkmaların vermiş olduğu rahatsızlıklardan dolayı estetik cerrahlara gidiliyor. Vücudumuzun aksaklıkları, sonradan ortaya çıkan bozuklukları sadece bedenen olarak kalmıyor, aynı zamanda ruhsal ve psikolojik açıdan rahatsızlıklara yol açıyor. Dolayısıyla erkek ya da kadın fark etmez herkesin özgüvenini etkiliyor. Çocuklarda görülen yarık dudak, yarık damak, kepçe kulak gibi sorunlar çocuklarda bir takım rahatsızlıklar ve özgüven sorunlarına yol açıyor. O nedenle bu tür fiziksel nedenlerin estetik problemlerin, kusurların estetik cerrahi yöntemlerle düzeltilmesi gerekiyor” diye konuştu.

"Evlilikler bitme noktasına geliyor"

Vücutta var olan estetik kusurların insanın yaşantısına etkisine değinen Dr. Akbaş, "Birçok evlilik ne yazık ki çeşitli sebeplerle bitme noktasına geliyor. Boşanmaların tüm dünyada yaygınlaştığını hepimiz biliyoruz. Boşanma nedenlerinin bir tanesi de kadın ya da erkekte fark etmez ama özellikle kadın bedeninde doğum ve yaşlanmaya bağlı olan değişikliklerdir. Sarkmalar ve göğüs bölgesinde meydana gelen büyümeler veya küçülmelerdir. Bunlar aile bütünlüğünde bir takım kırılmalara, aile bütünlüğünün bozulmalarına kadar giden bozulmalardır. Estetik cerrahi yöntemi ile var olan kusurlar düzelttiğinde insan özgüvenini tekrar kazanır ve ailelerin fertlerine sevgi, saygı, saadet anlamında karşılıklı katkı yapmaktadır. Hepimizin bildiği gibi bir takım boşanma ile sonlanan etkinliklerde aile terapileri yapılmakta, o evliliklerin kurtulmasında çeşitli uzmanların katkıları yapılmakta, psikolojik destekler verilmektedir. Bazı durumlarda örneğin göğüsün küçülme ve büyüme durumlarında, yüzü çok sarkmış, erken yaşlanma belirtileri göstermiş, erkeklerde aşırı göğüs büyümelerinden dolayı vücut bozuklukları yaşanmış ise bu gibi durumlar biz istesek de istemesek de önce psikolojiyi etkiliyor. Evliliklerin olumsuz bir yöne gitmesini, bazen de boşanmalara kadar olaylara yol açabilmektedir. Bazen birçok kadın bize geliyor ve diyor ki 'eşim bana lakap taktı, kurbağa göz dedi, karga burun dedi.' Böyle olunca evliliklerde ciddi problemler ortaya çıkıyor. Estetik ameliyatlarla vücut bütünlüğü sağlandığında aile bütünlüğüne de katkı sağlanıyor" şeklinde konuştu.

"Estetik cerrahi uygun zamanda yapıldığında sadece estetik değil bir ilaçtır"

Estetik cerrahinin yerinde ve abartılmadan yapılması gerektiğini söyleyen Akbaş, "Her şeyden önce tekrar söylüyorum estetik cerrahi çok büyük bir burnu küçülterek veya vücuda uygun hale getirerek, vücut bütünlüğü kaybolmuş, bel bütünlüğü kaybolmuş, vücut hatları, kıvrımları kaybolmuş bir kadında o kıvrımları, o hatları, o kadınsı bedeni, eşler arasındaki o aile bütünlüğünü mutlaka olumlu yönde etkilemektedir. Ama her şeyde olduğu gibi estetik cerrahide de asla abartıya kaçmamak lazım. Dozunda olması lazım. Her şeyin aşırısının olduğu gibi estetik cerrahinin aşırısının hem aileye, hem insanın kendisine, hem insanın ekonomisine, hem insanın zamanına olumsuz katkı yapabileceği asla unutulmamalıdır. Yeter ki zamanında, dozunda, yerinde yapılsın. İşte o zaman estetik cerrahi tam bir ilaç tam bir tedavi şekli ve tam bir hem psikoterapi hem de çeşitli şekillerde evliliğe farklı yönlerde olumlu katkı yapabilen bir tedavi ve yöntem olarak kabul edilmelidir" ifadelerini kullandı.