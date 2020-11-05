Doç. Dr. Burak Uz: "Sigara 'Akut Miyeloid Lösemi' sıklığını arttırıyor"

Dr. Burak Uz "Sigara tüm kanserlerde olduğu gibi Akut Miyeloid Lösemi (AML) sıklığını da arttırıyor" dedi.

Medicana Samsun Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Uz sigara ve kanser ilişkisi konusunda bilgi verdi.

Sigaranın zararlarını anlatan Doç. Dr. Burak Uz, “Sigara kullanımı tüm dünyada ve ülkemizde bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Dünya genelinde her yıl 6 milyon kişi sigara ile ilişkili nedenlerden dolayı hayatını kaybetmektedir. Bu sayının 2030 yılında 8 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Tütünün yanması sonucu sağlığa zararlı 7000'den fazla madde açığa çıkmaktadır. Sigarayla ilişkili 10 çeşit kanser ve 18 diğer hastalık tanımlanmıştır” diye konuştu.

Akut lösemi ve sigara ilişkisine de değinen Burak Uz, “Hızlı gelişen ve birden ortaya çıkan lösemilere ‘akut lösemiler' denir. Erişkinlerde daha sık görülen akut lösemi türü AML'dir. Son 10 yıldır ‘Miyeloid Lösemi'ye yol açan sebeplerden birinin de sigara olduğu düşünülmektedir. 2016 yılında İtalyan araştırmacılar tarafından yayımlanan bir derlemede sigara içen erişkinlerde hiç sigara içmeyenlere nazaran AML sıklığının daha fazla olduğu belirtilmiştir. Yoğun ve uzun süreli sigara kullanımı, artan bir lösemi riski ile birliktelik göstermiştir. İlginç olarak sigarayı bırakalı 20 yıldan fazla olan bireylerde lösemi riski oldukça azalmaktadır. Erkekler, kadınlara nazaran daha riskli bulunmuş ve bu durum erkeklerin sigara içme alışkanlıklarına bağlanmıştır. Sigara ve lösemi ilişkisi tam olarak anlaşılamamakla birlikte nikotin ve nikotinle ilişkili bazı maddelerin hayvan modellerinde kansere yol açtığı ortaya konmuştur. Sigaranın içerdiği benzen, formaldehit veya radyoaktif bileşenlere bağlı olarak kromozomal düzeyde bozukluklar meydana gelmektedir. Ayrıca immün sistemdeki ve dolaşımdaki akyuvar sayılarındaki değişiklikler de suçlanmaktadır. Koruyucu hekimlik uygulamaları ile sigaranın zararlarına dikkat çekilmelidir. Ancak bu sayede sigara ile ilişkili hastalıkların ve bunların ağır ekonomik yükünün azaltılabilmesi mümkün olacaktır” şeklinde konuştu.