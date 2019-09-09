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Doç. Dr. Erdoğan: "Vatandaşımızı bilinçlendirmeyi bir görev ediniyoruz"

Ortopedi Uzmanı Doç.

Dr. Murat Erdoğan, Havza'da düzenlenen seminerde bedensel faaliyetler sonrası oluşan sakatlık ve travmaları örneklerle anlattı ve “Vatandaşımızı bilinçlendirmeyi bir görev ediniyoruz” dedi.


Büyük Anadolu Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğinde hasta kabulüne başlayan Doç. Dr. Murat Erdoğan, Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen seminerde halka bilgilendirmelerde bulundu. Seminer konuşması sonrasında katılımcıların sorularını cevaplayan Doç. Dr. Erdoğan, bedensel çalışmalar sonucu vücut yapısında oluşan sakatlanma ve travmatik vakalar üzerine örneklerden bahsederek, “Yapılan seminer ile halkımızı bilinçlendirme ve herhangi bir vaka durumda alabilecekleri tedbirler anlatıldı. Bundan sonra da elimizden geldiğince ulaşabildiğimiz tüm noktalarda vatandaşımızı bilinçlendirmeyi bir görev ediniyoruz” diyerek sözlerine son verdi.

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