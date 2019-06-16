Doç. Dr. İlknur Karagöz toprağa verildi

Dr. İlknur Karagöz, gözyaşları içerisinde Bafra İlçesinde toprağa verildi. Cenaze namazı ise eşi Prof. Dr. Rıza Karagöz tarafından kıldırıldı.

Yakalandığı kanser hastalığına yenik düşen Samsun OMÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi 2 çocuk annesi Doç. Dr. İlknur Karagöz'ün (49) cenazesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evinden alınarak Kaşıkçı İyigün Camisine getirildi. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta defnedildi. Cenaze namazı ise eşi Prof. Dr. Rıza Karagöz tarafından kıldırıldı.

Cenazeye Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.