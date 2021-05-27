Doçent, bahçeye çam ağacı dikerken hayatını kaybetti

Samsun'da annesinin evinin bahçesine çam fidanı diken bir doçent, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Yukarıengiz Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayburt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Optisyenlik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Özkan (36), bir ay önce Samsun'da yaşayan annesi Fahriye'nin yanına geldi. Bekar olduğu öğrenilen Dr. Özkan annesinin evinin bahçesine çam ağacı fidanı diktiği sırada sırt üstü yatar halde baygın bulundu. 112 ekipleri tarafından ambulansla 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram Özkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 22.00 sıralarında hayatını kaybetti. Bayram Özkan'ın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Özkan'ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.