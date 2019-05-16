Doğa Dostu Araslar 100'üncü yıl anısına Samsun sahilini temizledi

Aras Kargo'nun çevreyi koruma misyonu doğrultusunda 3 yıldır Türkiye'nin kıyılarını temizleyen Doğa Dostu Araslar bu yıl kıyı temizliğine, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı sebebiyle Samsun'dan başladı. Şehrin kıyılarından toplam 702 kilogram atık toplayan Doğa Dostu Araslar, şimdiye kadar 3 ton atığın çevreyi kirletmesini engelledi.

Çevreyi koruma misyonuyla faaliyetlerini sürdüren ve bu kapsamda 2014 yılında çalışanların gönüllü katılımıyla Doğa Dostu Araslar platformunu kuran Aras Kargo, bu yılki kıyı temizliğine, Atatürk'ün milli mücadele hareketini başlatmak üzere Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı anısına Samsun'dan başladı. Etkinlik öncesinde Samsun Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan ve saygı duruşunda bulunan şirket çalışanları, Samsun Tekkeköy sahilinden 58 kilogram kağıt, 518 kilogram plastik, 13 kilogram metal ve 113 kilogram cam atık toplayarak, toplam 702 kilogram atığın denize karışmasını önledi.

Hem denizler hem kıyılar korunuyor

Yapılan bilgilendirmede; Doğa Dostu Araslar, TURMEPA (Deniz Temiz Derneği) ile Türkiye'nin dört bir yanında yürütülen kıyı temizliği çalışmaları neticesinde, atıkların çevreye karışarak hem deniz ekosistemine zarar vermesini hem de insan sağlığını tehdit etmesini engelledi. Ayrıca, atıklar nedeniyle oluşan görüntü kirliğinin de önüne geçilerek, kıyılardaki yaşam kalitesinin artırılmasına destek olundu. Çalışmalar doğrultusunda şirket, şimdiye kadar, İstanbul Kınalıada, Büyükada, Samsun Atakent ve Tekkeköy, İzmir, Fethiye, Trabzon, Van Gölü, Bodrum ve Adana Baraj Gölü kıyılarını temizledi. Kıyılardan şimdiye kadar bin 630 kilogram plastik, 913 kilogram cam, 333 kilogram metal ve 169 kilogram kağıt atığın toplanmasını sağlayan Aras Kargo, toplamda 3 ton atığı çevreye geri kazandırdığı kaydedildi.