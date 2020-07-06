Doğa harikası şelalenin çevresinden 150 kilo çöp toplandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hafta sonu vatandaşların ziyaret edip piknik yaptığı doğa harikası Gölalan Şelalesi'nde temizlik yaptı. Çevreye atılan 150 kilo çöp, alandan toplandı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında bir süre ziyarete kapatılan ve kısıtlamaların kaldırılmasıyla yeniden açılan sahiller, parklar ve piknik alanları vatandaşların akınına uğruyor. Vatandaşların vakit geçirdiği bu alanların tekrar ziyarete açılmasıyla birlikte özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Canik ilçesindeki doğa harikası Gölalan Şelalesi de hafta sonu ziyaret edilen mekanlardan biri oldu. Havaların ısınmasıyla birlikte serinlemek için Gölalan Şelalesi'ni tercih eden vatandaşlar, piknik yaptıktan sonra bıraktıkları manzara dikkat çekti.

Yere atılan ve olduğu gibi bırakılan çöpler, bugün Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi. 3 kişilik ekip tarafından 150 kilo çöp toplandı. Doğal güzelliği ile büyüleyen şelale de temizlik çalışmalarının düzenli olarak yapıldığı belirtildi.

Özellikle hafta sonu yaşanan yoğunluğun ardından hem sahil hem de piknik alanlarında bu çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.