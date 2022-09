Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde tabiat harikası Nebiyan Dağı'nda bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “Nebiyan Doğa Festivali”, konuklarına festivalin zirvesini yaşatacak. "Doğa Seni Bekliyor" temalı festival 9-10-11 Eylül'de yapılacak.

19 Mayıs Belediyesi tarafından organize edilen Nebiyan Doğa Festivali'nin basın toplantısı 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nun öncülüğünde gerçekleşti. İlki 2019 yılında yapılan ve beklenilenin üzerinde katılımcı ile gerçekleşen Nebiyan Doğa Festivali'ne pandemiden dolayı iki yıl ara verildi. İlk festivalde yapılan katılımcı anketleriyle alandaki eksiklikleri tespit eden 19 Mayıs Belediyesi, bu zaman diliminde alandaki eksiklikleri gidererek 9-10-11 Eylül tarihlerinde düzenleyeceği ikinci Nebiyan Doğa Festivali'ne daha etkin bir şekilde hazırlandı.

"Doğa Seni Bekliyor"

Festival hakkında açıklamalarda bulunan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “2019 yılında ilkini yaptığımız Nebiyan Doğa Festivalimizin bu yıl ikincisini gerçekleştireceğiz. Tamamen amatör ruh ile düzenlediğimiz ve beklenilenin çok üzerinde katılımcının olduğu ilk festivalimiz kendisini kanıtladı. Bu yıl daha renkli ve birbirinden farklı yirmiden fazla faaliyet ve yarışmanın olduğu festivalimizin ana teması ‘Doğa Seni Bekliyor'. Bu festival ile Nebiyan'ı herkes tanısın istiyoruz. Nebiyan Doğa Festivali'nin birkaç yıl sonra uluslararası festival haline geleceğine inanıyorum” dedi.

Amaç Samsun'u tanıtmak

Festivalin Samsun ve 19 Mayıs ilçesinin turizmine, tarımına ve üreticilerine büyük katkılar sunacağını ifade eden Başkan Topaloğlu, “Samsunumuzu ve ilçemizi tanıtmak amacıyla düzenlediğimiz festivalimize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Hepimiz 19 Mayıs ilçemizin daha fazla gelişmesi ve kalkınması için çalışıyoruz. Festivalimiz için bütün tedbirleri aldık. İnşallah çok güzel bir festival olacak” diye konuştu.

Fasulye, kestane ve salep markalaşıyor

İlçede yetişen fasulye kestane ve salebi markalaştıracaklarını açıklayan Topaloğlu, “Nebiyan fasulyesi tarlada satılıyor. Bu fasulye Anzer balı gibi. Üreticilerimize ‘fındık yerine fasulye dikin' diyoruz. İlçemizin Nebiyan taze ve kuru fasulyesi, Nebiyan kestanesi ve saleple ilgili bakanlığa başvuru yaptık. Bu ürünleri markalaştırıyoruz” şeklinde konuştu.

Festival program takvimi

Festival program takvimi hakkında detaylar veren Başkan Topaloğlu, “Festivaller hiç şüphesiz kentlerin ve ilçelerin tüm zenginliklerin tanıtılması, gelenek ve görenekleri ile kültürel miraslarının gelecek kuşaklara taşınmasında önemli bir misyon üstlenmektedir. Bu kapsamda, 3 gün 2 gece çadır konaklamalı olarak gerçekleşecek festivalimizde birinci gün, kamp alanlarına yerleşim, foto maraton başlangıcı, doğa yürüyüşü, akşamında Dj Performansı, horon ekibi ve Ekin Uzunlar konseri yer alacak. İkinci gün, 10.30'da açılış töreninin ardından, çocuklarımız için sınıf dışı eğitim etkinlikleri kampı, stantların açılışı, geleneksel Türk okçuluk yarışları, bilek güreşi yarışması, ilçemizin markası Nebiyan fasulyesi tat yemek yarışması, Nebiyan bölgesi buzağı güzellik yarışması, engel atlama at gösterileri ve akşamında zeybek ekibi, Kafkas halk oyunları ve Dilanur Şentürk konseri gerçekleşecek. Üçüncü gün ise Nebiyan dağı zirve faaliyetleri, dağ bisikleti yarışları, oryantiring yarışları, tahtarally yarışları, nebiyan climb moto cros yarışları, engel atlama at gösterileri ve saat 19.00'da ödül töreninin ardından kapanış gerçekleşecek. Bu program takvimi haricinde serbest zaman faaliyetleri olarak da alanda kurduğumuz zipline da eğlenebilir, bölgenin en büyük salıncağında keyifli anlar geçirebilir. Arkadaşlarımızın Lazgırt ismin verdiği canlı langırtta 6 kişilik takımınla yarışabilir, ayak tenisinde hünerlerini sergileyebilir, off road, moto cros ve ATV gösterilerine şahitlik edebilirsiniz. Tüm halkımızı 9-10-11 Eylül tarihlerinde Nebiyan'a bekliyoruz” ifadelerini kullandı.