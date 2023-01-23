Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisi ciroyu 4'e katladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisi bir önceki yıla göre ciroyu 4'e katlayarak 2022 yılında 30 milyon 39 bin 599 TL tutarında satış gerçekleştirdi.

Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisi'nde elde edilen doğal taş ürünlerini, kentsel dönüşüm projeleri ve çevre düzenleme çalışmalarında kullanan belediye, bir önceki yıla göre ciroyu 4'e katlayarak geçen yıl 30 milyon 39 bin 599 TL tutarında satış gerçekleştirdi. Tesisi tam kapasite çalışır hale getirdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu yıl içerisinde de satış rakamını iki katına çıkararak 60 milyon TL'ye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Atakum ilçesi Sarıışık Mahallesi Adalar mevkiindeki 20 bin metrekarelik arazide 24 saat faaliyet gösteren Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisi'nde, Nebiyan Dağı'ndan çıkarılan tonlarca ağırlıktaki dev kayalar işleniyor. Bilgisayar ortamında özenle hazırlanan iki boyutlu tasarımlar, çift vardiya sistemiyle çalışan 57 taş ustasının elinde sanatsal motiflere dönüşüyor.

Büyük ilgi görüyor

Granit ve ahşabın uyumla birleştiği tesiste, en çok ilgiyi kent estetiğini artıran koltuklar, çalışma masaları, bahçe mobilyaları, kuş evleri, mama ve su kapları, çeşme ve saksı modelleri, şömineler, süs havuzları, sallanan sandalyeler, çitler, şezlonglar ve dekoratif objeler görüyor. Çok sayıda sanatsal motife imza atan taş ustaları, plaktaş, küptaş, bordür, oluk, engelli taşı ve araç engeli üretimine de devam ediyor.

177 çevre projesinde kullanıldı

Ayda ortalama 6 bin ila 8 bin metrekare arasında plak taş ile yılda 15 bin ton blok kayanın işlendiği tesis, belediyenin projelerine de ürün temin ediyor. İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi, Subaşı Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere 177 çevre projesine 14 milyon 623 bin 851 TL tutarında ürün veren belediye, piyasadan gelen özel siparişleri de karşılıyor.

Ciro 4 kat arttı

2022 yılında Ankara, Trabzon, Elazığ, Tunceli, Afyon, Bursa, Konya, Ordu ve Aydın'a doğal taş ürünleri satan Büyükşehir Belediyesi, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de ihraç ediyor. 2022 yılında piyasa satışı ve ihracatla 15 milyon 415 bin 748 TL kazanan belediye, toplamda ise 30 milyon 39 bin 599 TL değerinde ticari faaliyet gösterdi. Ayrıca 2021 yılında yüzde 17 olan ciro da 4 kat artarak yüzde 68'e yükseldi. Tesisi sıfır atık prensibiyle çalıştıran Samsun Büyükşehir Belediyesi, atık olarak biriktirilen doğal taşları da yol yapımının temel malzemesinde kullanarak önemli miktarda tasarruf elde etti.

“İhracat artacak”

Doğal Taş Elemanları Üretim Tesisi'ni tam kapasite çalışır hale getirdiklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2023 yılında satış rakamını artırarak 60 milyon TL ciroya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Demir, “Üreterek şehrimizin değerine değer katarak kalkınmasına destek veriyoruz. Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne önemli miktarda ürün ihraç ettik. Burada en önemli şey, ürettiğimiz doğal taş ürünlerimizin dünya pazarında daha çok yer bulmasıdır. Olmazsa olmazımız olan ihracatımız zamanla daha çok artacak. Buna inanıyoruz. Çevre düzenleme projelerinde ihtiyacımız olan taş ürünlerini de piyasadan almayıp kendimiz üretiyoruz“ dedi.