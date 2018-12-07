Doğalgaza başkan kaynağı

Samsun'un Kavak ilçesine doğalgaz getirecek hatta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Adım adım modern bir Kavak doğuyor” dedi.

Kavak'ın Kazancı mevkisine kadar ulaşan ve yaklaşık üç ay içinde de ilçeye ulaşması beklenen doğalgaz hattı üzerinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, önce çalışmalar hakkında bilgi aldı. İşçilerle sohbet eden Sarıcaoğlu, kask takıp kaynak yaptı.

Doğalgazı Kavak'a ulaştıracak hat üzerinde 3 ayrı ekip tarafından hızla sürdürülen çalışmaları inceleyerek bilgi alan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Doğalgazla buluşmamıza artık çok az bir zaman kaldı. Bu benim ilçeme verdiğim en önemli ve en büyük sözümdü. Halkımıza hayırlı olsun. 2019 sonunda evlerde kullanım başlayacak” diye konuştu.

2014'te AK belediyecilik anlayışı ile buluşan Kavak'ın aradan geçen zaman dilimi içinde her alanda çok ciddi hizmet ve yatırımlarla buluştuğunu anlatan Sarıcaoğlu, “Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüze koyduğu hedeflerden asla sapmadan bugünlere geldik. Bundan sonra da yine halkımızla el ele kol kola her zaman ki gönül belediyeciliği anlayışımızla çok daha büyük hedeflere ulaşacağız” şeklinde konuştu.

“Sanayi yatırımları artacak”

Gelecek yıl kış ayında doğalgazın ilçede ev ve iş yerlerinde kullanımının sağlanacağını anlatan Başkan Sarıcaoğlu, bu yatırımla birlikte Kavak'ın sanayileşme başta olmak üzere birçok alanda daha hızlı bir gelişim süreci içine gireceğini kaydederek şöyle konuştu:

“2014'te seçimi çalışmalarımızda hemşehrilerimize iktidarın gücünü Kavak'la birleştireceğiz diye söz vermiştik. Şükürler olsun ki bu sözümüz gerçekleşti. Doğalgazın ilçemize gelmesi hususunda bizlerden desteğini esirgemeyen Başta AK Parti Genel Başkanımız Çiğdem Karaaslan olmak üzere Milletvekillerimiz Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Yusuf Ziya Yılmaz ve Ahmet Demircan'a binlerce kez teşekkür ediyoruz. Bu yatırımla ilçemizin geleceği daha aydınlık olacak. Doğalgazı vatandaşlarımız kadar OSB'de bulunan tesisler ve yeni iş yeri açacak fabrikalarda istiyor. Birçok iş adamı doğalgaz gelir gelmez yatırım sözünü verdiler. Çünkü doğal gaz, iş yerleri için enerji tasarrufu açısından çok önem arz ediyor ve işverenlerin Kavak'a gelmeleri konusunu cazip kılıyor. Doğalgazın ilçemize büyük faydası olacak. Gerek ısınma gerekse sanayimiz açısından her yönüyle ilçemizin kaderini değiştirecek.”