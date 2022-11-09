Doğan: “Başımıza icat çıkaran gençler, Çarşambamızda yetişiyor”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Bilim ve teknolojiye ilgi duyan gençlerimiz Sezai Karakoç Gençlik Merkezi'nde robotik kodlama, yazılım eğitimi görüyorlar. Başımıza icat çıkaran gençler, Çarşambamızda yetişiyor” dedi.

Çarşamba Belediyesi Sezai Karakoç Gençlik Merkezi'nde gençlerin katılabileceği, kendilerini geliştirebileceği birçok kurs bulunuyor. İcathaneden; İngilizce ve rölyefe, ney kursundan tezhip kursuna kadar birçok kursta, gençler hem kendilerini geliştiriyor hem de yeni şeyler öğreniyorlar.

Çarşamba Belediyesi Sezai Karakoç Gençlik Merkezi'nde, Çarşamba Belediyesi ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliği ile açılan kurslar ve kurs kayıtları devam ediyor. Merkezde bulunan icathanede, gençler robotik kodlamadan yazılıma kadar eğlenerek öğreniyorlar. El sanatları kursu, değerler eğitimi, ney, rölyef, tezhip, resim, zeka oyunları, Kur'an-ı Kerim ve İngilizce kursları da devam ediyor. Ortaöğretim, lise ve üniversite gruplarına eğitimler verilen Sezai Karakoç Gençlik Merkezi'nde topluma faydalı gençler yetişiyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba'mız genç nüfusun yüksek olduğu bir ilçe. Biz Çarşamba Belediyesi olarak gençlerimizin kendilerini geliştirebilmesi, yeteneklerini fark edip yeni uğraşlarla ilgilenebilmeleri için ilçemize yeni alanlar kazandırmaya özen gösteriyoruz. Sezai Karakoç Gençlik Merkezimiz de bu anlamda önemli bir yer tutuyor. Ortaokuldan lise, üniversite grubuna kadar her yaştan gencimiz buraya gelip donanımlı eğitimcilerimizde kurslar görüyor. Aynı zamanda merkezimizde, gençlerimiz ders çalışıp sınavlarına hazırlanma imkanı buluyorlar. Tezhip, rölyef, zeka oyunları, İngilizce, resim, değerler eğitimi, el sanatları, Kur'an-ı Kerim ve ney kurslarımız başladı. Aynı zamanda bir yandan kurs kayıtları da alınmaya devam ediyor. Bilim ve teknolojiye ilgi duyan gençlerimiz, icathanede; robotik kodlama, yazılım eğitimi görüyorlar. Başımıza icat çıkaran gençler, Çarşambamızda yetişiyor” diye konuştu.