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Doğan: "Hedefimiz güzel bir Çarşamba"

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Fen İşleri Müdürlüğü ve SASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ile beraber ilçedeki kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Doğan, ilçedeki alt yapı sorunu çalışmalarına temmuz ayı itibarıyla başlayacaklarını açıkladı.


Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Fen İşleri Müdürlüğü ve SASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Sarıcalı Mahallesi Güven Sokak'ta devam eden yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı



Hedef güzel bir Çarşamba


Yapılan incelemeler sonrasında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Halit Doğan, "İnşallah ilçemizin tümüne ait alt yapı çözümleri için temmuz ayında start vermeyi planlıyoruz. Hedefimiz alt yapı ve üst yapısıyla daha güzel bir Çarşamba" ifadelerini kullandı

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